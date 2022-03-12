Хинштейн: IT-гиганты начали нарушать красные линии в интернете

IT-гиганты вынуждают Россию отвечать на систематические проявления цензуры в интернете, попытки выстроить цивилизованный диалог с «бигтехом» к успеху не привели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. 12 марта в мире отмечается День свободы слова в интернете.

«Мировой «бигтех» продолжает проверять Россию на прочность. Сначала Meta, легализовавшая призывы к насилию в отношении российских граждан и военных. Ровно через сутки – YouTube (а точнее, Google) с блокировкой каналов российских СМИ. Американский видеохостинг систематически цензурирует российские СМИ, но не удаляет со своей платформы фейки и деструктивный контент», – отмечает председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

По мнению депутата, Россию «как будто вынуждают совершать жесткие ответные действия, заложниками которых, увы, становится великое множество людей, для кого соцсети – не только средство общения, но и источник заработка». «Я говорю сейчас даже не столько о блогерах, сколько о предпринимателях, производителях и всех, кто использует Сеть для продвижения и продажи своих товаров и услуг», – отметил собеседник.

Хинштейн добавил, что понимает и во многом разделяет чувства людей, «страдающих в результате таких действий». «Но не российские власти виновны в происходящем. Много лет мы пытались выстроить цивилизованный диалог с «бигтехом», буквально уговаривая IT-гиганты не заступать за красные линии. Увы, тщетно. На минувшей неделе тот же YouTube отключил монетизацию для всех российских блогеров, обрушив то, что люди строили годами, создавая уникальный контент и собирая свою аудиторию. Что это, как не дискриминация по национальному признаку?» – задается вопросом политик.

По его словам, «бигтех» пытается настроить «наших блогеров против российских властей, выставляя их (власти) в качестве злой силы, якобы закрывающей Россию от внешнего мира». «Это абсолютно иезуитская и циничная политика: затеять драку, а потом обвинить обороняющуюся сторону в агрессии», – убежден Хинштейн.

Глава комитета убежден, что Рунет и российская IT-отрасль сегодня в целом трансформируются и перестраиваются в новых реалиях. «Государство, с одной стороны, активно поддерживает отрасль (принято уже 3 пакета мер поддержки отрасли и разрабатываются новые), с другой –продолжает решительно бороться с нарушениями со стороны иностранных платформ», – подытожил Хинштейн.

12 марта мир отмечает День свободы слова в интернете, учрежденный в 2008 году организацией «Репортеры без границ». Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории страны. Предполагается, что полная блокировка произойдет 14 марта. Такое решение – ответ на намерение корпорации Meta Platforms снять запрет для пользователей Facebook (уже заблокирована) и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». Позже в компании уточнили, что не потерпят любой формы дискриминации, русофобии или призывов к насилию по отношению к россиянам, новая политика модерации в Facebook и Instagram является временной и будет применяться только на территории Украины.

В правоохранительных органах заявили, что возможные ограничения не затронут мессенджер WhatsApp, поскольку это средство коммуникации.

После решения о блокировке Instagram звезды шоу-бизнеса и политические деятели начали покидать социальную сеть и приглашать подписчиков в другие сети – ВКонтакте и Telegram.