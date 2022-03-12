ГБР Украины решило объявить в международный розыск депутата Киву
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Государственное бюро расследований Украины заявило, что инициирует объявление украинского депутата Ильи Кивы в международный розыск, отмечается, что необходимый пакет документов уже собран.
«Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в скором времени будет направлен иностранным коллегам», – говорится в сообщении госбюро расследований в Facebook, передает РИА «Новости».
Киве предъявлено обвинение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием.
Ранее депутат заявил, что знал о своем статусе подозреваемого в госизмене еще 29 января, поэтому вылетел из Украины в Испанию, а потом в Москву.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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