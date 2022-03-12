 

Зеленский выразил готовность идти на переговоры с Россией

12.03.2022, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.

Он также выразил надежду, что процесс мира начнется на практике, а не на бумаге, добавив, что Киеву нужны гарантии безопаности не только от России, но и от Запада. 

Комментируя процесс переговоров между российской и украинкой делегациями, он отметил, что вопросы обсуждаются, а стороны начали «о чем-то договариваться», передает РИА «Новости».

Помимо этого, украинский лидер рассказал о своем предложении премьер-министру Израиля Нафтали Бенету провести переговоры с Россией в Иерусалиме. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Айвазовская: Попадание российской ракеты в одну из украинских АЭС может сделать значительную часть европейского континента непригодной для жизни

26.11 / Власти Германии решили продлить ограниченный локдаун до 20 декабря

26.02 / Газ взорвался в суши-баре в Нижнем Новгороде

20.04 / Назван срок окончания госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»

19.05 / Insider – после недели израильских авиаударов по Газе 58 тысяч палестинцев оказались без дома

16.11 / Путин обсудил с Нетаньяху поставки российской вакцины в Израиль

31.05 / Bild – премьер Баварии настаивает на ускоренном одобрении «Спутника V» в ФРГ

27.08 / Злоумышленников, обстрелявших автобус с соратниками Кивы, задержали – Геращенко

07.09 / Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

27.12 / Несмотря на риск, мигранты не оставляют попыток попасть в Европу по земле и по воде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика