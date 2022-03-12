Зеленский выразил готовность идти на переговоры с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Он также выразил надежду, что процесс мира начнется на практике, а не на бумаге, добавив, что Киеву нужны гарантии безопаности не только от России, но и от Запада.
Комментируя процесс переговоров между российской и украинкой делегациями, он отметил, что вопросы обсуждаются, а стороны начали «о чем-то договариваться», передает РИА «Новости».
Помимо этого, украинский лидер рассказал о своем предложении премьер-министру Израиля Нафтали Бенету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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