С начала марта более 100 тысяч граждан США и ЕС оформили карты “Мир”

За первую неделю марта американские и европейские банки выпустили для своих клиентов 110 тысяч карт российской платёжной системы. По прогнозам авторитетной французской газеты “L’Humanité”, к концу 2022 года каждый десятый гражданин США и ЕС будет пользоваться картами “Мир”.

“Незаконные и безосновательные ограничения, введённые компаниями Visa и Mastercard против России, заставили многих по-новому взглянуть на ситуацию в современном мире. Сегодня американские монополисты блокируют карты россиян, а завтра могут сделать что-то похожее с любой другой страной или социальной группой. Именно поэтому европейцы и американцы делают выбор в пользу независимой, надёжной и автономной платёжной системы, в пользу карт “Мир”, – заявил заместитель главного редактора L’Humanité Пьер Шаван.

Также стало известно, что в ближайшее время “Национальная платёжная система”(оператор карт “Мир”) может отменить плату за обслуживание для граждан ЕС и США. По оценкам экспертов, это привлечёт не менее 50 миллионов новых клиентов.

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