По традиции: Леонид Агутин трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения

Певец, композитор и продюсер Леонид Агутин сегодня празднует день рождения старшей дочери Полины. По этому случаю, уже традиционно, известный артист сделал пост в социальной сети. Агутин опубликовал архивное фото именинницы, то же самое, что и в прошлом году, а поздравление написал новое – трогательное и очень личное. Гордый отец пожелал дочери самого главного, “несмотря ни на что”.

Поленька, доченька моя старшая, с Днем Рождения тебя! Пусть, несмотря ни на что, удача тебя не покидает, счастье и любовь не обходят стороной и здоровье не подводит. Человек из тебя получился прекрасный. Горжусь и люблю всем сердцем! – подписал Агутин фото Полины.

Полине Агутиной исполнилось 26 лет. Ее мать – балерина и педагог Мария Воробьева была возлюбленной Леонида Агутина четыре года с 1994-го. После разрыва родителей, Полина осталась жить с матерью в Европе. Девушка получила отличное образование, владеет четырьмя языками. Не сразу, но все же Леонид и Полина смогли наладить теплые отношения. Более того, Полина дружна со своей сводной сестрой по отцу – 23-летней Лизой, которая с 2003 года живет в Майами.

Полина Агутина Мария Воробьева с дочерью Полиной

Напомним, что до Анжелики Варум Леонид был официально женат лишь однажды – на артистке Светлане Белых с 1988 по 1993 год. Расставшись с матерью Полины, Леонид начал встречаться со своей второй будущей женой. Агутин и Варум поженились через год после рождения дочери Елизаветы, в июле 2000 в Венеции.

Леонид Агутин с дочерьми Полиной и Елизаветой Анжелика Варум и Леонид Агутин с дочерью Елизаветой