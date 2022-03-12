Рукопись Марины Цветаевой продали на аукционе за 1,4 млн рублей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Пять стихотворений из цикла «Любви старинные туманы» Марины Цветаевой продали за 1,4 млн рублей во время торгов аукционного дома «ЛитФонд».
Рукопись была создана в 1917 году. Ее первоначальная стоимость была равна одному миллиону рублей, передает РИА «Новости».
Всего было представлено более 300 лотов, среди которых – записки и сочинения, «служащие к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого» из собрания императора Александра II, комплект с редкими томами до цензурных изъятий из сочинений Льва Толстого в 20 томах 1911 года. Также был представлен рисунок Иосифа Бродского, сделанный шариковой ручкой по следам одного из разговоров «Беседа с Михаилом Ардовым в Клементовском переулке о православии».
Ранее полотно Анри Матисса «Регата в Ницце» было продано на аукционе за 16,6 млн долларов.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет