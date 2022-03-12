 

Рукопись Марины Цветаевой продали на аукционе за 1,4 млн рублей

12.03.2022, 15:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пять стихотворений из цикла «Любви старинные туманы» Марины Цветаевой продали за 1,4 млн рублей во время торгов аукционного дома «ЛитФонд».

Рукопись была создана в 1917 году. Ее первоначальная стоимость была равна одному миллиону рублей, передает РИА «Новости».

Всего было представлено более 300 лотов, среди которых – записки и сочинения, «служащие к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого» из собрания императора Александра II, комплект с редкими томами до цензурных изъятий из сочинений Льва Толстого в 20 томах 1911 года. Также был представлен рисунок Иосифа Бродского, сделанный шариковой ручкой по следам одного из разговоров «Беседа с Михаилом Ардовым в Клементовском переулке о православии».

Ранее полотно Анри Матисса «Регата в Ницце» было продано на аукционе за 16,6 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Тренер Макгрегора сказал, как Гэтжи может заставить Нурмагомедова паниковать

12.09 / Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области

26.04 / Das Erste – спустя 35 лет после аварии в чернобыльской зоне процветает туризм

11.09 / Microsoft подозревает российских хакеров из Fancy Bear в атаке на консультантов Байдена

27.11 / Миллиардер Ебралидзе арестован в Петербурге по делу о растрате

19.12 / На Украине число умерших вдвое превысило число новорожденных

04.07 / На МКАД столкнулись три машины, есть пострадавшие

08.02 / “Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь”. Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой

14.07 / На российский рынок вышел дешевый смартфон за 100 долларов

06.11 / Рада приняла госбюджет в первом чтении, истек срок полномочий Лукашенко. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика