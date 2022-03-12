Рукопись Марины Цветаевой продали на аукционе за 1,4 млн рублей

Пять стихотворений из цикла «Любви старинные туманы» Марины Цветаевой продали за 1,4 млн рублей во время торгов аукционного дома «ЛитФонд».

Рукопись была создана в 1917 году. Ее первоначальная стоимость была равна одному миллиону рублей, передает РИА «Новости».

Всего было представлено более 300 лотов, среди которых – записки и сочинения, «служащие к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого» из собрания императора Александра II, комплект с редкими томами до цензурных изъятий из сочинений Льва Толстого в 20 томах 1911 года. Также был представлен рисунок Иосифа Бродского, сделанный шариковой ручкой по следам одного из разговоров «Беседа с Михаилом Ардовым в Клементовском переулке о православии».

Ранее полотно Анри Матисса «Регата в Ницце» было продано на аукционе за 16,6 млн долларов.