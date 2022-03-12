Абрамовича отстранили от управления «Челси»

Английская премьер-лига отстранила российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси», сообщается на официальном сайте лиги.

«После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Решение правления не влияет на способность клуба тренироваться и проводить матчи, как указано в условиях лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года», – приводит РИА «Новости» заявление лиги.

Ранее СМИ сообщили о блокировании вкладов Абрамовича в хедж-фондах США.

Британская газета Times сообщила, что банковские счеты «Челси» заморожены, несмотря на действующую лицензию на ведение деятельности, выданную правительством Великобритании.

Напомним, Британия ввела санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

До этого Абрамович заявлял, что решил продать «Челси», основать благотворительный фонд, средства которого пойдут на помощь жертвам войны на Украине.