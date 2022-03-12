Пушилин заявил об отсутствии подвижек в обеспечении работы гумкоридора в Мариуполе

Подвижек в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе сейчас нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Все действия киевского режима заключатся в блокировании, то есть любой возможности выхода гражданских лиц, плюс это дублируется неонацистскими образованиями. Я говорю про Мариуполь, в частности…», – приводит его слова РИА «Новости».

Пушилин рассказал, что люди из Мариуполя вырываются самоходом, или их делают живым щитом, а потом российские подразделения их в этом случае эвакуируют.

«Но это вопреки тем договоренностям о гуманитарных коридорах», – добавил он.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ее силы заняли город Волноваха между Донецком и Мариуполем. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, армия республики взяла под контроль 85 населенных пунктов на территории бывшей Донецкой области.