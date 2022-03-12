Кроссовки, оверсайз и смелые цвета: итальянский фэшн-блогер идеально сочетает женственные и спортивные вещи

Кьяра Ферраньи — одна из самых значимых фигур в мире итальянской моды. Более десяти лет назад она запустила свой блог, на сегодняшний день он не только пользуется огромной популярностью, но и превратился в бренд стиля и утонченности. Разнообразие ее ярких образов не устает поражать поклонников со всего мира. Предлагаем вам с некоторыми из них познакомиться.

Смешивание ярких оттенков

Впервые увидев созданные этим модным блогером образы, восхищаешься умением смешивать яркие оттенки. У девушки не только отменный вкус, но и определенная смелость. Ведь предложенные ею образы может позволить себе далеко не каждая представительница прекрасной половины человечества. Но если вы их выберете, то без внимания и комплиментов точно не останетесь!

Девушка никогда не пропускает модные показы и следит за всеми модными веяниями. Но она всегда ориентируется на свою фигуру и носит только то, что ей действительно идет.

Женственные и спортивные вещи

Итальянка любит разные стили, также не боится их смешивать между собой. Обратите внимание, как она это делает с женственными и спортивными вещами (главное фото). Согласитесь, что выглядит просто замечательно! В повседневной жизни она часто выбирает кроссовки. Ведь они позволяют быть более мобильной в сравнении с обувью на высоких каблуках.

Женственное короткое платье, спортивная кофточка и кроссовки. Согласитесь, что наряд подходит не только для работы и прогулок по городу, но и для вечерних мероприятий. Даже в самый обычный набор одежды известный блогер может включить весьма яркие и смелые решения.

Это может быть необычное платье с удлиненным задним полотнищем или высокие черные сапоги с ярко-красным акцентом.

Сарафан в модную клетку с завышенной талией, черная водолазка, ярко-красные колготки и черные полусапожки. Образ получился молодежным и стильным. Он способен добавить позитива даже в самые обычные будни.

Девушка словно магнитом притягивает к себе взгляды окружающих людей, где бы она ни находилась.

Нравится Кьярре и популярный уже не один сезон стиль оверсайз. Яркие акценты она добавляет и в него.

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Вечерние и подиумные образы

Итальянка обладает шикарной фигурой и не боится акцентировать внимание на ее областях. Будь то стройные ножки, женственные плечи или грудь.

Все образы, которые создает итальянский блогер, получаются яркими и гармоничными. С большой изобретательностью девушка соединяет не только стили, но и цвета, а также материалы.

Не бойтесь экспериментировать, и пусть ваш образ в зеркале всегда вас радует!