Пять антисексуальных трендов в одежде: мнение эксперта

Облегающие вещи

Многие до сих пор думают, что чем сильнее облегает вещь, тем сексуальнее будет выглядеть ее обладательница. Это не так, но складывается ощущение, что об этом знает только избранная часть женщин. Девушки, мужчина любит “раздевать” глазами, а когда вы предстаете перед ним в обтягивающих лосинах, боди, да еще и на каблуках, вы выглядите не сексуально и таинственно, а выглядит пошло и дешево. Желающим непременно продемонстрировать свою идеальную фигуру советую добавить в свой аутфит хотя бы одну оверсайз-деталь.

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Одновременно “открытый” верх и низ

Не делайте этого нигде за пределами вашей спальни. Мини-юбка и кроп-топ, надетые одновременно, выглядят максимально нелепо. Открывайте что-то одно: к короткому топу подойдут широкие брюки с завышенной талией, а мини-юбка будет отлично дополнена объемным свитером или рубашкой мужского кроя. Образ получится стильным и интригующим.

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Слишком яркий принт

Несмотря на то, что зоо-тематика сейчас в моде, с ней нужно быть предельно аккуратными. Если вы не обладаете фигурой Кендалл Дженнер, то принт может сыграть с вами злую шутку. Вдобавок к этому нельзя забывать о дресс-коде и в целом уместности принта, неправильное использование которого неизбежно обернется тем, что вас сочтут безвкусными.

Тем же, кто не представляет свою жизнь без “леопарда”, могу предложить наиболее безопасный его вариант: принт в черно-белом исполнении, он выглядит куда благороднее и безопаснее.

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Блестящие ткани

Думаете, что блестки и пайетки привлекут к вам восхищенные взгляды? Увы, в большинстве случаев вы получите прямо противоположную реакцию. Дело в том, что ткань, которая не отдавала бы дешевым блеском, найти довольно сложно.

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Вещи не по размеру

Абсолютный антисекс: вещи не по размеру. Не покупайте юбку S, если носите М, только для того, чтобы успокоить себя в том, что вы стройная. Поверьте, ни один мужчина, застегивая на вас платье, не обратит внимание на бирку. Покупайте вещи, в которых вы сможете не только комфортно стоять, но и жить – так вы сможете чувствовать себя раскованно и это непременно заметят окружающие.

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