 

В МИД РФ заявили о более 300 биолабораториях в мире с участием США

12.03.2022, 14:13, Новости дня
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Найденная на территории Украины лаборатория, которая относится к США, является лишь маленькой частью из более 300 подобных ей, которые разбросаны по миру, РФ будет представлять новые документы об их работе, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«То, что вскрылось на Украине, – это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые», – сказал он в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

В пятницу постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий.

Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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