Появилось видео боя ВДВ РФ по взятию аэродрома Гостомель

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12.03.2022, 14:13, Новости дня
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль аэродрома Гостомель.

Передовые подразделения Воздушно-десантных войск высадились с вертолетов, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием новых сил десанта. На видео запечатлены действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и минометы, передает РенТВ.

Особое внимание командиры уделили недопущению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности их имущества, которое находится в районе аэродрома.

Ранее Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом. Отмечается, что потерь среди вооруженных сил РФ нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.

Газета ВЗГЛЯД писала, как подвиг бойцов российского спецназа при взятии аэродрома Гостомель открыл дорогу на Киев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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