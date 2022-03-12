В ДНР рассказали об используемой Украиной тактике «выжженной земли»

При отступлении украинские войска используют тактику «выжженной земли»: разрушают гражданскую инфраструктуру, дома, сообщил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

«Противник намеренно разрушает какие-то, в том числе и жилые, дома. И совершенно его не интересует то, как потом здесь будут проживать эти люди, то есть мирное население», – рассказал он РИА «Новости».

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.