 

Германия заявила о планах к концу осени стать независимой от угля из России

12.03.2022, 14:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германия планирует к осени 2021 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти, сообщил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

По его словам, власти работают каждый день, а иногда «каждую ночь», чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа.

«Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года – почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ. Мы делаем это сейчас под высоким давлением», – сообщил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

Ранее политик говорил о необходимости диверсифицирования поставок энергоносителей, чтобы отказаться от российского импорта.

Сообщалось, что ПХГ Германии опустошены уже на 74,4%.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из РФ были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Суд отправил под стражу подростка, убившего родителей и брата в Киеве

02.06 / Лукашенко согласился, чтобы боевики “ЛНР” допросили Протасевич: Милости просим к нам

19.12 / В Петербурге предложили бесплатно отправить новогодние открытки

05.12 / Стало известно о возвращении трубоукладчика «Фортуна» в порт Висмар

15.10 / Бизнесмена Быкова заподозрили в новых преступлениях

27.11 / Ростовчанин натравил на полицейских собаку

21.02 / Стоимость биткоина превысила 58 тыс. долларов

20.12 / На Украине в контейнерах с фруктами нашли партию кокаина на 12 млн долларов

17.10 / Российские астрономы вычислили расстояние до 18 карликовых галактик

21.03 / Марши протеста начались в Варшаве из-за введенного локдауна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика