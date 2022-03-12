Германия заявила о планах к концу осени стать независимой от угля из России

Германия планирует к осени 2021 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти, сообщил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

По его словам, власти работают каждый день, а иногда «каждую ночь», чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа.

«Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года – почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ. Мы делаем это сейчас под высоким давлением», – сообщил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

Ранее политик говорил о необходимости диверсифицирования поставок энергоносителей, чтобы отказаться от российского импорта.

Сообщалось, что ПХГ Германии опустошены уже на 74,4%.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что поставки энергоносителей из РФ были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.