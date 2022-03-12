Бывшая возлюбленная Илона Маска встречается с известным трансгендером

Канадская певица Граймс (Grimes), которую прославил роман с Илоном Маском, снова не одна. Теперь бывшая возлюбленная основателя Tesla и SpaceX вместе с известным трансгендером Челси Мэннинг. Причем, как сообщают инсайдеры, влюбленные уже поселились в одном доме и теперь живут в Остине.

У них все серьезно, – цитирует источник Page Six.

Роман начался несколько месяцев назад. Граймс и Челси переписывались с социальных сетях, а потом встретились лично, и как говорят, певица не смогла устоять перед обаянием бывшего офицера. Да-да, Челси Мэннинг когда-то звали Брэдли и служила в американской разведке. Мэннинг получил дурную славу после того, как передал WikiLeaks тысячи секретных документов. Американское правосудие наказало шпиона – суд приговорил бывшего офицера к 35 годам лишения свободы. Уже будучи в тюрьме, Мэннинг сменил пол и попросил называть себя Челси. Отбывая срок, трансгендерная женщина несколько раз пыталась покончить с собой, а после семи лет заключения была помилована решением тогдашнего президента США Барака Обамы.

Челси Мэннинг

Напомним, что певица Граймс и Илон Маск, расставшись в прошлом году, на этой неделе объявили, что снова стали родителями. Дочь Exa Dark Sideræl, которую родители называют просто Y (“Игрек” или “Уай”), появилась на свет благодаря суррогатной матери. Пара также воспитывает сына X AE A-12, или просто Экс, рожденного 4 мая 2020 года.

Граймс и Илон Маск с сыном