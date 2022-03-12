Ирина Шейк и сестры Хадид – на подиуме, Кейт Мосс и Карла Бруни – в зале: как прошел показ Burberry

В пятницу днем в британской столице состоялся показ новой осенне-зимней коллекции Burberry, созданной под руководством Риккардо Тиши. Дизайнер устроил показ-банкет: по длинному столу ходили модели в новых творениях кутюрье, тогда как гости и фотографы расположились за ним. Главным мотивом новой коллекции стал классический клетчатый принт Burberry и старый логотип бренда. Вышивку в виде всадника можно было найти и на розовых свитерах, и на бомберах, а дополняли их юбки и прозрачные блузки. Также в коллекцию вошли стеганые пуховики и платья, “меховые” объемные платья в пол, облегающие водолазки, плиссированные юбки и многое другое. А главным дополнением ко всем моделям стали кожаные ботфорты.

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Публикация от Burberry (@burberry)

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Публикация от Burberry (@burberry)

Белла Хадид Ирина Шейк Стелла Максвелл Джиджи Хадид Мариякарла Босконо

Гостями модного шоу стали Кейт Мосс, чья сестра недавно лишилась контракта с модельным агентством, звезда “Эйфории” Джейкоб Элорди, новоиспеченная мама Наоми Кэмпбелл, актер Адам Драйвер, одна из четырех героинь нашего весеннего номера Карла Бруни и другие знаменитости.

На подиуме же блистали Ирина Шейк, которая пропустила все недавно прошедшие Недели моды, сестры Джиджи, ставшая блондинкой, и Белла Хадид, Стелла Максвелл, Мариякарла Босконо и прочие манекенщицы.

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Публикация от Michaela Efford Photography (@michaelaefford_photography)

Кейт Мосс Джейкоб Элорди Кейт Мосс Карла Бруни Наоми Кэмпбелл Адам Драйвер Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс Анна Винтур Кейт Мосс Кейт Мосс и Риккардо Тиши