В МИДе заявили об отказе вести диалог США по навязываемым Вашингтоном темам

Москва не готова вести диалог с Вашингтоном по тем темам, которые США навязывают, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Мы не готовы вести диалог, что, наверное, хотела бы навязать нам администрация США», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Ранее Сергей Рябков назвал слова президента США Джо Байдена об опасности третьей мировой войны попыткой «навязать свою повестку дня всему международному сообществу».