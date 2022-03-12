В МИДе заявили об отказе вести диалог США по навязываемым Вашингтоном темам
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Москва не готова вести диалог с Вашингтоном по тем темам, которые США навязывают, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Мы не готовы вести диалог, что, наверное, хотела бы навязать нам администрация США», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Ранее Сергей Рябков назвал слова президента США Джо Байдена об опасности третьей мировой войны попыткой «навязать свою повестку дня всему международному сообществу».
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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