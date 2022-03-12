СМИ: Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300

Украинская сторона запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, сейчас идут переговоры о возможности их поставок.

«Украина запросила зенитно-ракетный комплекс С-300, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ситуацией. По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются», – информирует газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».

По данным издания, виды вооружений, которые могут попасть на Украину от стран НАТО, ограничены. Акцент сделан на использовании вооружений советского или российского производства.

Как отмечает газета, на следующей неделе запланирована поездка шефа Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО и в Словакию. Визит может быть использован для заключения дополнительных соглашений об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.