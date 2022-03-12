 

В России утвердят собственный эталон килограмма

12.03.2022, 12:31, Разное
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Из-за режима санкций решением Международного бюро мер и весов России и её гражданам был закрыт доступ к международным единицам измерения.

Такие ограничения вынудили отечественных товаропроизводителей прибегнуть к обновлению стандартов из Международной системы единиц (СИ). Прежде всего, речь идёт о новых величинах для килограмма и литра.

Согласно внесённому в парламент законопроекту по защите предпринимательской деятельности, предложено установить вес килограмма в зависимости от торговой операции. При покупке или продаже он может составлять от 800 до 1200 грамм по желанию реализатора товара.

– Сегодня очень важно поддержать бизнес. Если нужно отменить закон о банкротстве – отменим, если нужно запретить продажу валюты – запретим, если нужно поиграться с килограммами – сделаем. В конце концов, в правительстве сидят вменяемые и компетентные люди, в прошлом занимавшиеся бизнесом, да и людям легче пережить рост цен, когда 800 грамм и килограмм одинаково стоят, – заявил депутат Константин Макаров.

В ближайшее время парламентарии намерены изучить возможность изменения стандартов расстояния. По просьбе таксистов могут быть определены российские стандарты километра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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