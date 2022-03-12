Мнение: Геноцид по чуть-чуть. Посвящается всем, кто сдохнет из наемников США!

Ну, чо, вот вам клип товарища Шнурова. Он, конечно, зашкварился с Крымом, мне теперь еще долго придеться думать – верить ему или нет. Но, вот так. И еще новости из нашей прекрасной Америки, да – мудачки (Юра Дудь зашел в студию)?

Ну, первое – нам теперь еще и долларов запретили ЭКСПОРТ! Нет, реально они ЕВРО и БАКСЫ – считают товаром. Вот, о чем спел Шнур: русским и собакам входа нет.

И второе, тут веселее:

Участие добровольцев с Ближнего Востока в специальной военной операции России на Украине будет считаться новой эскалацией. Так официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал информацию о намерении выходцев из стран этого региона отправиться на Украину. Его слова приводит ТАСС.«Мы видели заявления об иностранных боевиках из Сирии. Если это действительно так, то это будет являться дальнейшей эскалацией», — подчеркнул Прайс.Прайс выразил мнение, что необходимость привлечения добровольцев якобы свидетельствует о том, что участвующие в спецоперации российские силы «встречают сопротивление» и им требуются «так называемые добровольцы с других театров военных действий».Ранее президент России Владимир Путин согласился с идеей привлекать добровольцев, желающих присоединиться к российской спецоперации на Украине. Отмечается, что о значительном числе подобных заявок главе государства доложил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Собиратеся новая коалиция стран – мир теперь поделен на две части. Ты за фашистов и США или нет.

Выбирайте.

Добро пожаловать в новый 1941-й.

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