Болезненные санкции

Люди с хроническими заболеваниями ринулись в аптеки: что они там ищут и что находят?

На фоне санкций и ухода из РФ иностранных компаний люди начали массово скупать продукты первой необходимости, одежду, технику и мебель впрок. Хотя международные фармацевтические компании официально не заявляли о приостановке поставок, в столичных аптеках уже выстроились очереди из пациентов, а на сайтах отмечается, что некоторых препаратов нет в наличии.

Понятно, что одно дело — когда с полок пропадают кроссовки модной фирмы, совсем другое — когда есть реальный шанс остаться без жизненно необходимых лекарств.

«Новая газета» побеседовала с пациентами, страдающими хроническими заболеваниями, прошлась по аптекам, а также поговорила с экспертами о том, что происходит сейчас с поставками импортных медикаментов.

Часть I. В поисках инсулина

Первыми встревожились диабетики. Некоторые из них уже закупили лекарства на несколько месяцев вперед, объяснив это резким подорожанием препаратов: например, цена на таблетки «Форсига» (производитель — британо-шведская компания Astrazeneca) за день подскочила с 2450 до 2700 рублей.

Пациенты также переживают, что в РФ может закончиться препарат «Апидра» — инсулин глулизин от дочернего предприятия французской Sanofi Aventis, аналогов которому нет. При этом один из собеседников «Новой» отметил, что некоторым подходит исключительно этот препарат, на других инсулинах, по его словам, происходят «дикие» скачки сахара. Еще один препарат, пропавший из российских аптек, — «Трулисити», он предназначен для лечения диабета II типа.

Юлия Панкова, федеральный куратор Всероссийской организации детей-инвалидов по здравоохранению:

— Все сейчас, конечно, подвержены панике: делают запасы и скупают аптечные ресурсы. Сейчас в обычных аптеках нет инсулина. В льготном обеспечении пока проблем нет, контракты обеспечиваются. Конечно, опасения есть, ведь никто не знает, как будет дальше. Но мы очень надеемся, что, в частности с инсулином, проблем не будет. В РФ локализовано производство и оригинальных инсулинов — завод Novo Nordisk в Калужской области (открылся в 2015 году. — Ред.), завод «Санофи» в Орловской области (построен в 2010 году. — Ред.). Производители подтверждают пока, что будут делать все, что нужно для пациентов. Просто люди в панике, а первое, что делает диабетик, — скупает инсулин.

Панкова объяснила, что оригинальный инсулин от западных компаний локализован и производится в России.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Биосимиляры

По словам Панковой, биосимиляры инсулинов в РФ будут в любом случае, но проблема в том, что детей переводят с оригинальных инсулинов на биосимиляры, то есть на аналоги с близкой, но не идентичной молекулой.

Юлия Панкова:

— Это было и раньше, несмотря на то, что заводы локализованы и здесь производят инсулин. Конечно, родители хотят, чтобы дети были на оригинальных инсулинах, а не на биосимилярах. Среди таблеток есть оригинальные препараты, а есть дженерики — аналоги. Инсулин — это биологическое вещество, и у него заменитель — это биосимиляр. Это когда формула восстановлена, но до конца биологическое вещество восстановить нельзя. Проблема замены оригинальных инсулинов на биосимиляры без медицинских показаний, а исходя только из закупочных процедур, существует второй или третий год. Она есть. У нас даже рецепт выписывается по действующему веществу, поэтому пациент приходит в аптеку и не знает, какой ему препарат выдадут. Могут дать любой: как оригинальный, так и биосимиляр.

Инсулиновая лотерея

Панкова отметила, что переход с одного инсулина на другой — непростой процесс, предполагающий подбор дозировок заново. Это может пугать пациентов. В случае с детьми опыта применения биосимиляров не накоплено (при этом в РФ оригинальные препараты инсулина не производятся, только биосимиляры, подчеркнула Панкова).

Юлия Панкова:

— Биосимиляры пока не изучены достаточно на детях. Никто их на детях не испытывал, потому что это запрещено законодательством. Соответственно, опыта использования их тоже нет. Это достаточно новая история. Более того, если мы говорим про западные страны, то там инсулин выписывается по торговому наименованию: врач, когда выписывает препарат, полностью отдает себе отчет в том, что он выписывает, и берет на себя риски. А у нас инсулин выписывается по действующему веществу, и фактически тебя лечат фармацевт и закупщик Минздрава. К какому инсулину рука фармацевта потянется, такой он тебе и даст. Согласно «Алгоритмам специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» (под редакцией И.И.Дедова, М.В.Шестаковой, А.Ю.Майорова), запрещается во время беременности использование биоподобных инсулиновых препаратов, не прошедших полной процедуры регистрации лекарственных средств и дорегистрационных клинических испытаний у беременных. Все инсулиновые препараты должны быть назначены беременным с обязательным указанием торгового наименования.

Сейчас мы пытаемся добиться, чтобы это и детей касалось. Детям инсулин выписывается просто по действующему веществу, поэтому получается лотерея из разных инсулинов.

Панкова уточнила, что проблем с льготным обеспечением пока нет. При этом есть проблема другая: люди без прописки в Москве, допустим, студенты из других городов, не могут получить инсулин по льготе. Это является нарушением федерального законодательства и снижает гарантии в сфере охраны здоровья по признаку места жительства, поясняет эксперт.

Юлия Панкова:

— Для нас лекарственное обеспечение жизненно важно: отсутствие инсулина — это первый страх, который возникает у пациента с сахарным диабетом или родителя такого ребенка. Пока компании и Минздрав заверяют, что все есть. Надеемся, что санкции не коснутся лекарств и производители не уйдут с рынка, потому что заводы построены, давно работают и много инсулинов выпускают. Novo Nordisk еще выпускает препарат «Тресиба» — инсулин длительного действия, инъекции которого производят раз в сутки. Его очень многие пациенты используют. И у «Тресибы» пока нет ни аналогов, ни биосимиляров.

В аптеке отпуска льготных лекарственных средств. Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

«Все препараты скупить нельзя»

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова не связывает проблему с доступом к препаратам с санкциями. Она считает, что это может быть связано «как и раньше, с поставками и заключением контрактов».

Эльвира Густова, президент Московской диабетической ассоциации:

— Когда переходят на новый инсулин или на какие-то новые препараты, всегда есть опасения у пациентов, подойдет этот препарат или нет. Это индивидуально. Но с другой стороны, и импортные инсулины, и российского производства, они все зарегистрированы, все прошли, согласно стандартам, клинические исследования, испытания — согласно законодательству.

Она также заметила, что, несмотря на панику, все препараты скупить из аптеки нельзя, так как диабетики получают льготный бесплатный рецепт, который выписывается на один месяц или более продолжительный срок, в зависимости от поставки.

Юрий Жулев, сопредседатель Совета по защите прав пациентов при Минздраве РФ, также отметил, что хотя сейчас и этап неопределенности, большинство компаний заявляют о том, что они остаются на рынке, поэтому перспективы того, что лекарства будут доступны, есть.

Юрий Жулев, сопредседатель Совета по защите прав пациентов при Минздраве РФ:

— Это <информация о том, что препараты закончились> может быть технический сбой или сбой у дистрибьютора, или неправильные заявки, или задержка контрактов и задержка поставки. Тем более если взять Москву, то в общем-то у нас громадный мегаполис, и каждого пациента не знают по голове. У нас, по-моему, шесть дистрибьюторов, которые поставляют в аптечные киоски при поликлиниках. Но бывает какой-то сбой: завезли в один район, но не завезли в другой. Но это однократные случаи, и это берется под контроль.

Часть II. «Граждане, а я одна в легкой панике?»

Медицинская компания «Инвитро», ссылаясь на данные ВОЗ, сообщает, что второе место в мире среди самых распространенных эндокринных заболеваний после диабета занимает гипотиреоз. Людям с дефицитом тиреоидных гормонов в организме нужна пожизненная заместительная терапия. Сами препараты «L-тироксин» и «Эутирокс» необходимо принимать ежедневно, стоят они от 100 до 200 рублей в зависимости от дозировки. «Эутирокс» выпускает немецкая компания Merck, а «L-тироксин» — немецкое подразделение компании Berlin-Chemie Menarini. В РФ существует аналог, но многие пациенты предпочитают импортные лекарства. Одна из собеседниц «Новой газеты» рассказала, что не смогла найти «Эутирокс» ни в одной районной аптеке. Препарат удалось найти в интернете и заказать в аптеке на другом конце города. Есть вероятность, что через неделю его и там бы не оказалось.

В онлайн-аптеках «L-тироксина» сейчас нет в наличии. На одном сайте нам удалось найти «Эутирокс», но лишь в дозировках 100 и 125 мкг, которые могут не подойти части пациентов.

В сообществе в «ВКонтакте», где обмениваются опытом люди с гипотиреозом, тоже паникуют из-за возможных проблем с лекарствами.

«Граждане, а я одна в легкой панике от того, что обычный тироксин «Берлин Хеми» опять исчез из аптек?»

— пишет Наталья. Судя по почти 200 комментариям, она далеко не единственная, кто беспокоится по этому поводу.

В аптеках фармацевты отвечают примерно одинаково:

«В 9 утра уже все разобрали, раньше надо было приходить».

«Нет такого, когда будет — не знаю».

«В наличии ничего нет, заказать тоже нельзя. На складах его нет, понимаете?»

«Вообще нет, мы все, что можно было, у поставщиков заказали, все раскупили».

«Ничего из этого можете не искать даже. Вообще нет, у поставщиков нет, все скупили еще два дня назад».

«L-тироксин» есть наш, озоновский («Озон Фармацевтика». — Ред.), а импортного уже нет ни на складах, ни на полках», — рассказали в одной из аптек.

В еще одном фармацевтическом пункте гражданка прямо с порога спросила, есть ли «Эутирокс». Аптекарь за кассой ответил, что препарата в наличии нет и «пока не будет». Клиентка рассказала корреспонденту «Новой», что обошла «уже семь аптек на районе, но нужного лекарства нигде нет».

Фото: Виктория Цвиринева, специально для «Новой газеты»

Заместитель директора «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина сказала «Новой газете», что пациентам с гипотиреозом нет необходимости создавать «запасы» лекарств. Во-первых, у препаратов может истечь срок годности, а во-вторых, импортные препараты можно заменить на российские.

Екатерина Трошина, директор Института клинической эндокринологии:

— На российском рынке представлены отечественные препараты левотироксина. Они производятся в России, и дефицита в них не наблюдается. По своей эффективности и безопасности отечественный левотироксин сопоставим с «L-тироксином», с «Эутироксом» и другими импортными препаратами.

Людям с гипотиреозом эндокринолог посоветовала при смене бренда препарата сохранять дозировку, а также спустя два-три месяца его приема сдать анализ крови на тиреотропный гормон и произвести коррекцию дозы лекарства в случае необходимости (предварительно проконсультировавшись с врачом).

Часть III. Не задохнуться бы

Переживают из-за возможных проблем с доступом к лекарствам и пациенты с астмой. В социальных сетях пишут, что в аптеках либо уже почти не осталось необходимых медикаментов, либо наблюдается недостаток лекарств подходящей дозировки.

Пациенты, страдающие астмой, также волнуются из-за того, что может возникнуть проблема с ингаляторами, так как рецепт на них выдает врач на основе анализов, проведенных накануне сезона (в период цветения, например). Это значит, что приобрести ингаляторы заранее — скажем, сейчас, — невозможно.

«Я, конечно, волнуюсь из-за того, что не могу найти лекарства, так как у моего сына аллергический кашель. Аллерголог прописала нам ингаляции с беродуалом и пульмикортом, я успела купить по одной упаковке и того и другого, но если лечение необходимо будет продолжить, то сейчас в РФ этих лекарств уже нет», — поделилась с «Новой» жительница Москвы Виктория.

Во время последнего приема, 25 февраля, врач рассказал ей, что медики сейчас «в панике не знают, какие лекарства выписывать больным, потому что запасы истощаются, а новые поставки под вопросом».

«Новая газета» направила запрос в Минздрав РФ с просьбой пояснить, как будет организовано лекарственное обеспечение пациентов с бронхиальной астмой. Ответ будет опубликован по получении.

Часть IV. Иммунодефицит без дефицита лекарств

Насколько отразятся возможные сбои в поставках и санкции в фарминдустрии на ВИЧ-положительных пациентах — пока неясно. Государство обеспечивает жителей с ВИЧ антиретровирусной терапией: например, пациенты Второй инфекционной больницы Москвы могут получать препараты по льготным рецептам в аптеках Центра лекарственного обеспечения Депздрава, а пациенты московского и областного СПИД-центров — в прикрепленных к этим учреждениям аптеках. Обычно препараты выдаются на три месяца, их пьют схемой, а большинство эффективных схем без серьезных побочных эффектов, по словам самих пациентов, состоят как раз из импортных лекарств — «Интеленс» (этравирин производства Janssen), а также препаратов производства Gilead и других западных фармкомпаний.

«Новая газета» направила запрос в московский Депздрав и попросила уточнить, работает ли столичное правительство над стратегией на случай перебоев с поставками таких препаратов.

Глава петербургской ВИЧ-сервисной организации «Гуманитарное действие» Алексей Лахов рассказывает, что сейчас говорить о проблемах с поставками АРВ-терапии для ВИЧ-инфицированных рано. «Списки препаратов формируются в конце предыдущего года. Потом проводятся аукционы, и в первой половине нового года препараты закупаются. У учреждений здравоохранения тоже есть свой небольшой запас», — рассказывает он.

Лахов уточнил, что их организация в первую очередь помогает тем ВИЧ-инфицированным, которые не могут получить препараты от государства из-за социальных проблем — например, отсутствия документов. «К нам обратились за последнюю неделю 13 ВИЧ-положительных беженцев из Донбасса.

В аптеках Питера мы не смогли оперативно купить терапию для этих людей.

ОБНОВЛЕНООтвет Департамента здравоохранения Москвы:

«Выдача пациентам антиретровирусных препаратов, в том числе зарубежного производства, продолжается в полном объеме, без каких-либо ограничений. Препараты имеются в достаточном количестве, по ним сформирован необходимый и достаточный запас для бесперебойного обеспечения всех пациентов, состоящих на учете в Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИД.

Очередные поставки, в соответствии с требованием контрактов, заключенных Минздравом РФ, ожидаются в ближайшее время согласно графику поставок.»

Видимо, на нее был повышенный спрос среди людей, которые по тем или иным причинам не хотят наблюдаться в СПИД-центрах. Они покупают препараты сами и, видимо, впрок. В результате в аптеках есть недостаток этих препаратов. Поэтому пришлось обращаться к так называемым экспресс-аптечкам, куда активисты иногда привозят оставшиеся у них лекарства», — рассказал глава «Гумдействия».

Сами фармацевтические компании пока не отчитывались о возможном влиянии санкций на поставки препаратов АРВТ. Координатор движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина говорит, что активисты уже направили запросы в 11 компаний, но ответов пока не получили.

«А по поводу госзакупок — аукционы объявляются, закупки в процессе. Пока мы ничего тревожного по сайту Госзакупок, по крайней мере, не видим», — рассказывает она.

«Мы размещали информацию в наших соцсетях о том, что готовы помочь тем, кто застрял в чужом государстве из-за прекращения авиасообщений. К нам обращались и спрашивали контакты общественных организаций в других странах. Но пока это не массовое явление, а единичные случаи», — говорит Верещагина.

Академик РАН и заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также не предвидит проблем с поставками препаратов для ВИЧ-положительных людей. «Продолжаются закупки, что-то закупили в большем количестве, что-то — в меньшем. Где-то быстрее запасы исчезнут, но в принципе пока еще каких-то проблем нет. Насколько мне известно, пока про ограничения в области лекарственных препаратов не было слышно», — говорит он.

Мария Ефимова,

Софья Кругликова,

Елизавета Павлюк,

Анастасия Мереняшева

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