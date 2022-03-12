Скандалы: «Выпрашивали у мужиков деньги и жгли их»

Почему россияне массово пошли к магам-инфоцыганам и на эзотерические тренинги

В период пандемии в России резко вырос рынок эзотерических услуг. Всевозможные маги, гадалки, йоги, тарологи и авторы неконвенциональных женских практикумов появляются в интернете один за другим, пополняя ряды коучей-инфоцыган. О том, почему россияне пользуются эзотерическими услугами, готовы платить за них большие деньги и что они ищут за пределами физического мира, «Ленте.ру» рассказали посетители и устроители таких тренингов.

18 февраля в Госдуме сообщили о создании межфракционной группы для борьбы с проблемой «инфоцыган». Депутаты предложили создать единый реестр всех, кто оказывает подобные услуги, а также рассматривают возможность введения сертификации. Депутаты выразили озабоченность низким качеством услуг и большим количеством мошенников, существующих на этом рынке.

«Лента.ру» предупреждает о рисках, которые могут нести любые практики, безопасность которых не доказана научно.

«Я сама себе сломала нейронную сеть и заблокировала денежный поток»

Мария Кузнецова, слушательница курсов Виктории Бони:

Об этой практике я узнала из курса. А курс у Виктории Бони. Я была подписана на нее, и летом 2021 года она создала закрытый чат, женский клуб. В течение месяца она там бесплатно давала контент на разные темы. Плюс устраивала созвоны и полтора, два и даже больше часов общалась с той аудиторией, которая к ней приходила. Прикиньте — просто бесплатно!

Естественно, я Боне доверяю, потому что она ментально мне родная. Она рассказала свою биографию: откуда она, из какого города, с какими сложностями ей приходилось сталкиваться. Когда она приехала в Москву, то ей приходилось жить в метро. Вот эта женщина, которая на сегодняшний день миллионерша, миллиардерша, какого статуса она сейчас добилась, — жила в метро! Я же ее узнала не за один день — там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Но вот в этом вопросе она меня зацепила.

Это практика работы со своей личностью, трансформации личности. Вы же наверняка знаете о существовании нейронных связей? Наши нейронные связи — они же как-то сформированы и из года в год идут по определенному алгоритму. Они могут преломлять этот путь под влиянием каких-то факторов или событий. В моем случае я сама себе сломала эту нейронную сеть и заблокировала денежный поток! Сама себе! Я искала выход из этой ситуации.

Принцип такой: взять какую-то сумму денег и просто положить в кошелек. И не тратить. Избавиться от страха потери этих денег — что их у тебя своруют, что ты их потеряешь… Они просто лежат у тебя в кошельке, и ты просто свободно с ними ходишь. Именно в бумажнике.

Вся фишка-то в чем — банковские карты это не то. Ты их ментально никак не считываешь. Ты деньги должен ощущать, они должны быть в твоем портмоне

Мы все равно большую часть времени жили в тот период, когда пользовались бумажными деньгами. И у нас в ДНК все же заложено, что деньги — они бумажные, а не электронные. А где еще эта информация может храниться? Информация сохраняется в ДНК и передается через нее! Эти родовые программы уже в принципе заложены, и если ты вовремя сможешь определить страх потери денег, то ты от него можешь избавиться. Есть определенные практики по проработке этих страхов, родовых программ.

Конечно, вы можете потерять эти деньги, но смотря как вы к этому отнесетесь. Если вы будете себя гнобить, истерить, впадать в депрессию — это одна история. Вы блокируете доступ к деньгам ментально — если вы их потеряли, значит, зачем они вам вообще нужны. Вы расстраиваетесь, плохо чувствуете себя…

А если вы боитесь денег, и вам фортануло — вы получили большую сумму, то вы притяните плохую ситуацию. Страхом. Вы на низких вибрациях.

Есть низкие вибрации, есть высокие. Люди, которые живут в страхе, в депрессии, на кого-то нападают, обвиняют, — это люди, которые живут на низких вибрациях. Люди, которые эмоционально живут по-другому, люди богатые, успешные, умеющие зарабатывать деньги, позитивные, — живут на высоких вибрациях

И они к себе притягивают другие ситуации. Они притягивают к себе деньги. Они их не боятся, ищут возможности и используют их для увеличения своего благосостояния, для достижения своих целей.

Что касается результата, то он не обязательно должен быть одномоментным — глупо даже говорить об этом. У кого-то он может быть сразу, потому что люди могут прийти уже подготовленными, и им будет достаточно просто какого-то щелчка. У таких людей результат может быть даже в моменте.

Я была у Виктории осенью. То есть прошло буквально два-три месяца. Доход мой увеличился… ну, скажем, на 20 процентов. Устраивает?

«Физика и химия для меня — такая же магия. Хрен пойми, как это работает»

Анна Андреевна, маг:

Магией и эзотерикой я заинтересовалась в раннем детстве. Мне очень нравились Эдгар По, Шекспир. Потом, в четвертом классе, прочитала Данте, и это сорвало мне крышу. Я прочитала индийский эпос, и это сорвало мне крышу еще сильнее. Лет в десять я купила свои первые карты таро. Самыми моими любимыми книгами были книги по мифологии. Я копила деньги и покупала их. Помню, как в школе, в классе пятом, я сидела в школе и мечтала устроить шабаш.

Но на первую свою практику я пошла не так давно. Мне сейчас 28 лет, а это случилось, наверное, лет в 25. До этого я не ходила на них, потому что я и так все отлично знала. Никакой новой информации на этих тренингах тебе не дадут, все можно и так найти в книжках. Можешь Платона почитать и примерно то же самое поймешь.

Есть такая штука, как фокус внимания. Я считаю, что если его правильно направить, там он и начнет работать.

Это работает, только если ты сам хочешь, чтобы это работало. Физика и химия для меня — такая же магия. Хрен поймешь, как это работает — вроде бы когда тебе объясняют, все понятно. Но если ты будешь дальше копаться, это окажется одного рода с материей магии. Это очень близкие вещи

Есть пространство мира, и оно состоит из кварков. И мы все состоим из одного этого поля. Когда ты в нем взаимодействуешь, там есть и магия, и действие, и противодействие, и белое, и черное. Естественно, в этом поле мы и работаем. И эти практики позволяют управлять полем.

Я — человек интересующийся, но не очень доверяю всяким эзотерикам и целителям. Видела их много разных, и большинство из них меня особо не убедили. Я — человек, обладающий, с одной стороны, логическим мышлением, а с другой — критическим, но люблю посмотреть на то, что мне интересно, с разных сторон.

Мой первый практикум был посвящен картам таро. Я сама с ними работала, и у меня есть подруги, к которым я могу обратиться, когда надо решить какой-нибудь вопрос. У меня был интересный опыт с регрессией, когда ты видишь прошлые жизни. Моя подруга занимается этой практикой, и к ней я первой и обратилась. Мне было интересно узнать, что это такое. Это не гипноз, но это работает, и какие-то прикольные картинки ты видишь без употребления галлюциногенов. Не могу сказать, что мне это сильно помогло, но было забавно. Сидишь, и какие-то картинки тебе действительно приходят.

Я посещала многие более чем сомнительные практикумы. Но я все ставлю под сомнение. Я и сама практикую, но всегда говорю человеку: вряд ли после нашей с тобой работы миллиард упадет тебе на карточку. Мне и тебе все равно придется работать.

Все эти практики, они скорее для внутреннего успокоения, для борьбы с внутренней тревожностью. Мы все время ищем себя, нам хочется понять, что же нам делать, как быть. Иногда, когда ты приходишь к мастеру, к практику, ты получаешь или какой-то очевидный ответ со стороны, или подсказку. Но ты именно ее и ждешь, потому что не можешь эти темы обсудить с мамой, с подругой. Тебе хочется, чтобы человек, который тебя не знал, дал ее тебе

Кстати, психоанализ для меня — такая же сомнительная история. Потому что всеобщее бессознательное — для меня все тот же астрал. Просто Юнг и Фрейд решили назвать это так, и почему-то этому учат в университетах. Когда мне нужен был психолог, я нашла себе психиатра с опытом работы в медицинской сфере. Если мне нужно решить какую-то свою внутреннюю проблему, я буду искать человека с медицинским образованием.

Но при этом, скажем, я не буду отменять медитации, потому что это хорошо и позволяет дополнительно расслабиться, получить энергию. Посидишь с закрытыми глазами, представишь, куда ведет тебя этот поток, и на душе станет хорошо, и что-то душеполезное вроде сделал. Кому-то это просто нужно. Свечки, скажем, на деньги пожечь — если она сгорела, значит, деньги привалят.

В основном, кстати, приходят женщины, у которых проблемы с мужчинами. Вообще проблемы у всех одни и те же: мужчины, деньги, поиск предназначения.

Меня как-то звали помогать в проведении женских тренингов. Приглашала Юлия Печерская, та, которая рассказывала, что, если мужчина зарабатывает меньше 50 тысяч, мы с ним не спим. И у них там была чисто эзотерическая практика — они во время нее выпрашивали у мужиков деньги и жгли их.

Засилье магии на просторах интернета в последнее время — это просто какой-то треш. Люди поняли, что это золотая жила, суперденежная. Тебе ничего делать не надо — руками поводил, и все вроде как довольны. Они берут аватарки моих подруг, занимающихся магией, и отзывы на их работу, плодят фейковые страницы. Ты даже не можешь быть уверен, с кем ты общаешься на самом деле.

«Начинает погружаться заряд на тонком плане»

Елена Глухова (имя и фамилия изменены), практикует онтодинамику:

С онтодинамикой (практика, разработанная новосибирцем Ростиславом Ломакиным. Она, согласно информации, опубликованной на сайте https://www.ontodi.com, «активирует природное здоровье прикосновениями к опорным точкам, восстанавливает внутренний баланс и дает быстрые позитивные изменения», — прим. «Ленты.ру») я познакомилась в 2016 году и уже с самого первого семинара поняла, что это такое место, куда я точно буду ходить. Сходить туда посоветовала мне моя подруга, которая занимается эстетическим моделированием лица. Где-то несколько месяцев она мне рассказывала, какая это замечательная методика.

До этого практика называлась «онтологическое декодирование». Я как услышала это название, сразу сказала «ой, нет, я пошла, это что-то сложно воспринимаемое». Тем не менее спустя некоторое время я решила попробовать. Уже буквально после двух сессий я поняла, что это очень ценная вещь. У меня были сложности во взаимоотношениях с мужем, и я думала, что с этим надо что-то делать. Было очень много разных моментов, над которыми хотелось поработать.

Мне очень сложно отвечать на вопрос, как работает онтодинамика. Каждый раз это выглядит как волшебство

Тем не менее критерий проведенной работы — это изменившиеся ощущения по поводу какой-либо ситуации.

Описать, что там происходит, очень сложно. Допустим, приходят на семинар человек 15, у каждого есть та или иная боль, с которой хотелось бы поработать. Что-то человека гнетет, он все мозгами понимает, но сделать ничего не может. Из раза в раз у него происходят повторяющиеся ситуации, и как бы он ни старался, реагирует определенным образом, даже понимая, что не стоит опять это делать.

Онтодинамика как раз позволяет работать с бессознательными программами, которые человек не осознает, под влиянием которых он находится. Непосредственно на сеансе специалист, ведущий сессию, находится в нейтральном состоянии: беспристрастном, не осуждающем, состоянии полного принятия.

Человек описывает: вот, у меня есть проблема. Скажем, ребенок бесит и раздражает. В таком случае специалист просит описать саму ситуацию, в которой клиента что-то начинает раздражать. В момент, когда человек описывает ситуацию, мысленно оказываясь в той самой раздражающей точке, в поле начинает погружаться заряд на тонком плане. Я даже не знаю, как это описывать! Ты сидишь и чувствуешь, как тебя словно волной сносит, когда кто-то другой начинает вещать.

Эта практика отличается от других тем, что специалист по онтодинамике не делает ничего, это практика недеяния. По сути это признание того, что есть, и оно начинает завершаться само совершенно удивительным образом. Психотерапевт корректирует пациента на уровне идей: вот, мол, давайте попробуем сделать как-то так или так. А специалист по онтодинамике принимает все процессы как должное. Раз человек пришел к той ситуации, которая у него есть, значит, это оправдано, это все ему для чего-то нужно.

Я не могу описать словами то, что происходит. Потому что если я скажу, что это «признание происходящего в нейтральном состоянии» — то что? После этого просто меняются ощущения, и когда человек уже после сеанса мысленно возвращается в эту ситуацию, он понимает, что она его уже не трогает и не цепляет. Онтодинамика включает в себя понимание на уровне ума и ощущений в теле того, что происходит. Потому что обычно наше понимание связано только с нашими мозгами, мы всегда проскакиванием функцию проживания телесных ощущений. А это необычайно важный момент для осознания процессов.

Я очень хорошо помню первую свою сессию. Еще до того, как я собралась с мыслями и решилась озвучить свою тему, немного помолчала, настраиваясь. А Ростислав Ломакин, который вел это занятие, говорит:

Я со всеми это по-разному начинаю, а с тобой начну вот так: ну здравствуй, лошадь ломовая!

И тут я просто была в полнейшем шоке. Я рта не успела открыть, он впервые меня видел, но это было такое точное попадание в образ измотанной домохозяйки! Он был пойман — точнее не придумаешь. И вот теперь детей у меня стало только больше, а ощущение совершенно другое.

Во время последнего семинара, который вел Ростислав Никитич, я как участник сидела и уже знала, о чем будет говорить другой человек рядом со мной. Как именно это происходит, я не представляю. Вот, человек только начинает говорить о том, что я чувствую, и сразу знает, что у меня в голове уже условно ощущается какой-то комок стекловаты. И он говорит: «Ну, это похоже на сладкую вату, только она колючая… Наверное, это стекловата!» Это выглядит очень странно и не поддается логическому объяснению. Это происходит, не знаю, на тонком плане. Оно приходит как знание.

Когда я говорю, что стала лучше ощущать, — это не только на уровне каких-то телесных ощущений. Условно, это что-то экстрасенсорное — можно и так сказать. Это те вещи, которые появляются в пространстве до того, как человек начал их озвучивать. Иногда они приходят из условных прошлых воплощений. Мы как будто бы играем в это. И человек в ответ на предположение о том, что он был когда-то охотником-собирателем или в военное время где-то скрывался (если идет точное попадание), прямо на семинаре он так — фух! — выдыхал. А в текущей жизни человек никогда не сталкивался с подобными ситуациями. Это происходит на таком тонком уровне, что он даже забывает, зачем приходил и о чем была сессия.

У меня есть мои ощущения, я ориентируюсь на них. Я ни во что не верю, в тонкие энергии не нужно верить. Человек — это не только физическое тело, но и множество других. Это не вопрос веры — я их вижу, в цвете, иногда — глазами. Это бывает в определенном расслабленном, не заряженном состоянии. Я могу за несколько метров ощущать, что идет человек. Если он пьяный, я ощущаю его как нечто более плотное. Я живу так. Это как если бы я вас спросила, мол, вы верите в то, что на вас надеты очки, кофта, еще что-то? Это очевидные вещи, в них не нужно верить. Это данность.

«В нашем теле просто очень много блоков»

Ирина Танаева, медитирует под руководством мастера:

Я с 2018 года занимаюсь медитацией, и это мой способ расслабления, концентрации и поиска ответа, который дает сознание в спокойном состоянии ума. Я всегда смотрела тренинги в трансляции, делала практики. В основном они связаны с дыханием. Занималась йогой — она с этим связана. К этому меня привели концентрация и работа с телом.

В первый раз на очную сессию я пришла в начале этого года. Мне стало интересно, насколько может быть глубже медитация, если ее делать с мастером, в личной работе. Без помощи мастера тоже можно работать, но это просто отдельный способ взаимодействия с собой. Вы можете сами печь пироги, а можете сходить на мастер-класс.

По сути, если так смотреть, то это как поход к психологу, только тут психология связана не с тем, что ты сидишь и обсуждаешь свои проблемы, а тебе их расшифровывают, а с тем, что твой мастер знает, как работает структура энергий. Как и во всем остальном, тут важен человеческий контакт.

Энергия — это то, что происходит с нами каждый день, то, как мы просыпаемся, как наше сердце бьется, система работает. Это направленный поток, поток своего внимания, который ты можешь направить. И когда ты делаешь это, то сила действия и концентрации возрастают.

Предположим, вы находитесь в депрессивном, дезориентированном состоянии духа. При медитации вы обычно фокусируетесь на своих конечностях, концентрируетесь на процессах в вашем теле, где зажим, например, и так далее.

Вот вы говорите слово «эзотерика». Для вас это какие-то забавные смешные вещи, а для меня это в первую очередь способ действительно понять, в каком состоянии я нахожусь. Каждый день мы встречаемся с проблемами, которые становятся таковыми потому, что мы реагируем на них так, а не считаем задачей, которую нужно решить. Зачастую в нашем теле просто очень много блоков, которые идут из детских травм. И медитация может помочь увидеть такую травму, потому что все это остается в подсознании.

Для меня мир не является таким, как мы его видим, как о нем говорят. Он однозначно намного хитрее и интереснее. Так что в какую-то эзотерическую составляющую этих тренингов я верю.

Михаил Карпов