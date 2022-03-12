 

Скандалы: «Выпрашивали у мужиков деньги и жгли их»

12.03.2022, 12:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Почему россияне массово пошли к магам-инфоцыганам и на эзотерические тренинги

В период пандемии в России резко вырос рынок эзотерических услуг. Всевозможные маги, гадалки, йоги, тарологи и авторы неконвенциональных женских практикумов появляются в интернете один за другим, пополняя ряды коучей-инфоцыган. О том, почему россияне пользуются эзотерическими услугами, готовы платить за них большие деньги и что они ищут за пределами физического мира, «Ленте.ру» рассказали посетители и устроители таких тренингов.

18 февраля в Госдуме сообщили о создании межфракционной группы для борьбы с проблемой «инфоцыган». Депутаты предложили создать единый реестр всех, кто оказывает подобные услуги, а также рассматривают возможность введения сертификации. Депутаты выразили озабоченность низким качеством услуг и большим количеством мошенников, существующих на этом рынке.

«Лента.ру» предупреждает о рисках, которые могут нести любые практики, безопасность которых не доказана научно.

«Я сама себе сломала нейронную сеть и заблокировала денежный поток»

Мария Кузнецова, слушательница курсов Виктории Бони:

Об этой практике я узнала из курса. А курс у Виктории Бони. Я была подписана на нее, и летом 2021 года она создала закрытый чат, женский клуб. В течение месяца она там бесплатно давала контент на разные темы. Плюс устраивала созвоны и полтора, два и даже больше часов общалась с той аудиторией, которая к ней приходила. Прикиньте — просто бесплатно!

Естественно, я Боне доверяю, потому что она ментально мне родная. Она рассказала свою биографию: откуда она, из какого города, с какими сложностями ей приходилось сталкиваться. Когда она приехала в Москву, то ей приходилось жить в метро. Вот эта женщина, которая на сегодняшний день миллионерша, миллиардерша, какого статуса она сейчас добилась, — жила в метро! Я же ее узнала не за один день — там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Но вот в этом вопросе она меня зацепила.

Это практика работы со своей личностью, трансформации личности. Вы же наверняка знаете о существовании нейронных связей? Наши нейронные связи — они же как-то сформированы и из года в год идут по определенному алгоритму. Они могут преломлять этот путь под влиянием каких-то факторов или событий. В моем случае я сама себе сломала эту нейронную сеть и заблокировала денежный поток! Сама себе! Я искала выход из этой ситуации.

Принцип такой: взять какую-то сумму денег и просто положить в кошелек. И не тратить. Избавиться от страха потери этих денег — что их у тебя своруют, что ты их потеряешь… Они просто лежат у тебя в кошельке, и ты просто свободно с ними ходишь. Именно в бумажнике.

Вся фишка-то в чем — банковские карты это не то. Ты их ментально никак не считываешь. Ты деньги должен ощущать, они должны быть в твоем портмоне

Мы все равно большую часть времени жили в тот период, когда пользовались бумажными деньгами. И у нас в ДНК все же заложено, что деньги — они бумажные, а не электронные. А где еще эта информация может храниться? Информация сохраняется в ДНК и передается через нее! Эти родовые программы уже в принципе заложены, и если ты вовремя сможешь определить страх потери денег, то ты от него можешь избавиться. Есть определенные практики по проработке этих страхов, родовых программ.

Виктория Боня
Фото: @victoriabonya

Конечно, вы можете потерять эти деньги, но смотря как вы к этому отнесетесь. Если вы будете себя гнобить, истерить, впадать в депрессию — это одна история. Вы блокируете доступ к деньгам ментально — если вы их потеряли, значит, зачем они вам вообще нужны. Вы расстраиваетесь, плохо чувствуете себя…

А если вы боитесь денег, и вам фортануло — вы получили большую сумму, то вы притяните плохую ситуацию. Страхом. Вы на низких вибрациях.

Есть низкие вибрации, есть высокие. Люди, которые живут в страхе, в депрессии, на кого-то нападают, обвиняют, — это люди, которые живут на низких вибрациях. Люди, которые эмоционально живут по-другому, люди богатые, успешные, умеющие зарабатывать деньги, позитивные, — живут на высоких вибрациях

И они к себе притягивают другие ситуации. Они притягивают к себе деньги. Они их не боятся, ищут возможности и используют их для увеличения своего благосостояния, для достижения своих целей.

Что касается результата, то он не обязательно должен быть одномоментным — глупо даже говорить об этом. У кого-то он может быть сразу, потому что люди могут прийти уже подготовленными, и им будет достаточно просто какого-то щелчка. У таких людей результат может быть даже в моменте.

Я была у Виктории осенью. То есть прошло буквально два-три месяца. Доход мой увеличился… ну, скажем, на 20 процентов. Устраивает?

«Физика и химия для меня — такая же магия. Хрен пойми, как это работает»

Анна Андреевна, маг:

Магией и эзотерикой я заинтересовалась в раннем детстве. Мне очень нравились Эдгар По, Шекспир. Потом, в четвертом классе, прочитала Данте, и это сорвало мне крышу. Я прочитала индийский эпос, и это сорвало мне крышу еще сильнее. Лет в десять я купила свои первые карты таро. Самыми моими любимыми книгами были книги по мифологии. Я копила деньги и покупала их. Помню, как в школе, в классе пятом, я сидела в школе и мечтала устроить шабаш.

Но на первую свою практику я пошла не так давно. Мне сейчас 28 лет, а это случилось, наверное, лет в 25. До этого я не ходила на них, потому что я и так все отлично знала. Никакой новой информации на этих тренингах тебе не дадут, все можно и так найти в книжках. Можешь Платона почитать и примерно то же самое поймешь.

Есть такая штука, как фокус внимания. Я считаю, что если его правильно направить, там он и начнет работать.

Это работает, только если ты сам хочешь, чтобы это работало. Физика и химия для меня — такая же магия. Хрен поймешь, как это работает — вроде бы когда тебе объясняют, все понятно. Но если ты будешь дальше копаться, это окажется одного рода с материей магии. Это очень близкие вещи

Есть пространство мира, и оно состоит из кварков. И мы все состоим из одного этого поля. Когда ты в нем взаимодействуешь, там есть и магия, и действие, и противодействие, и белое, и черное. Естественно, в этом поле мы и работаем. И эти практики позволяют управлять полем.

Я — человек интересующийся, но не очень доверяю всяким эзотерикам и целителям. Видела их много разных, и большинство из них меня особо не убедили. Я — человек, обладающий, с одной стороны, логическим мышлением, а с другой — критическим, но люблю посмотреть на то, что мне интересно, с разных сторон.

Фото: Petr Sidorov / Unsplash

Мой первый практикум был посвящен картам таро. Я сама с ними работала, и у меня есть подруги, к которым я могу обратиться, когда надо решить какой-нибудь вопрос. У меня был интересный опыт с регрессией, когда ты видишь прошлые жизни. Моя подруга занимается этой практикой, и к ней я первой и обратилась. Мне было интересно узнать, что это такое. Это не гипноз, но это работает, и какие-то прикольные картинки ты видишь без употребления галлюциногенов. Не могу сказать, что мне это сильно помогло, но было забавно. Сидишь, и какие-то картинки тебе действительно приходят.

Я посещала многие более чем сомнительные практикумы. Но я все ставлю под сомнение. Я и сама практикую, но всегда говорю человеку: вряд ли после нашей с тобой работы миллиард упадет тебе на карточку. Мне и тебе все равно придется работать.

Все эти практики, они скорее для внутреннего успокоения, для борьбы с внутренней тревожностью. Мы все время ищем себя, нам хочется понять, что же нам делать, как быть. Иногда, когда ты приходишь к мастеру, к практику, ты получаешь или какой-то очевидный ответ со стороны, или подсказку. Но ты именно ее и ждешь, потому что не можешь эти темы обсудить с мамой, с подругой. Тебе хочется, чтобы человек, который тебя не знал, дал ее тебе

Кстати, психоанализ для меня — такая же сомнительная история. Потому что всеобщее бессознательное — для меня все тот же астрал. Просто Юнг и Фрейд решили назвать это так, и почему-то этому учат в университетах. Когда мне нужен был психолог, я нашла себе психиатра с опытом работы в медицинской сфере. Если мне нужно решить какую-то свою внутреннюю проблему, я буду искать человека с медицинским образованием.

Но при этом, скажем, я не буду отменять медитации, потому что это хорошо и позволяет дополнительно расслабиться, получить энергию. Посидишь с закрытыми глазами, представишь, куда ведет тебя этот поток, и на душе станет хорошо, и что-то душеполезное вроде сделал. Кому-то это просто нужно. Свечки, скажем, на деньги пожечь — если она сгорела, значит, деньги привалят.

Фото: Garidy Sanders / Unsplash

В основном, кстати, приходят женщины, у которых проблемы с мужчинами. Вообще проблемы у всех одни и те же: мужчины, деньги, поиск предназначения.

Меня как-то звали помогать в проведении женских тренингов. Приглашала Юлия Печерская, та, которая рассказывала, что, если мужчина зарабатывает меньше 50 тысяч, мы с ним не спим. И у них там была чисто эзотерическая практика — они во время нее выпрашивали у мужиков деньги и жгли их.

Засилье магии на просторах интернета в последнее время — это просто какой-то треш. Люди поняли, что это золотая жила, суперденежная. Тебе ничего делать не надо — руками поводил, и все вроде как довольны. Они берут аватарки моих подруг, занимающихся магией, и отзывы на их работу, плодят фейковые страницы. Ты даже не можешь быть уверен, с кем ты общаешься на самом деле.

«Начинает погружаться заряд на тонком плане»

Елена Глухова (имя и фамилия изменены), практикует онтодинамику:

С онтодинамикой (практика, разработанная новосибирцем Ростиславом Ломакиным. Она, согласно информации, опубликованной на сайте https://www.ontodi.com, «активирует природное здоровье прикосновениями к опорным точкам, восстанавливает внутренний баланс и дает быстрые позитивные изменения», — прим. «Ленты.ру») я познакомилась в 2016 году и уже с самого первого семинара поняла, что это такое место, куда я точно буду ходить. Сходить туда посоветовала мне моя подруга, которая занимается эстетическим моделированием лица. Где-то несколько месяцев она мне рассказывала, какая это замечательная методика.

До этого практика называлась «онтологическое декодирование». Я как услышала это название, сразу сказала «ой, нет, я пошла, это что-то сложно воспринимаемое». Тем не менее спустя некоторое время я решила попробовать. Уже буквально после двух сессий я поняла, что это очень ценная вещь. У меня были сложности во взаимоотношениях с мужем, и я думала, что с этим надо что-то делать. Было очень много разных моментов, над которыми хотелось поработать.

Мне очень сложно отвечать на вопрос, как работает онтодинамика. Каждый раз это выглядит как волшебство

Тем не менее критерий проведенной работы — это изменившиеся ощущения по поводу какой-либо ситуации.

Описать, что там происходит, очень сложно. Допустим, приходят на семинар человек 15, у каждого есть та или иная боль, с которой хотелось бы поработать. Что-то человека гнетет, он все мозгами понимает, но сделать ничего не может. Из раза в раз у него происходят повторяющиеся ситуации, и как бы он ни старался, реагирует определенным образом, даже понимая, что не стоит опять это делать.

Онтодинамика как раз позволяет работать с бессознательными программами, которые человек не осознает, под влиянием которых он находится. Непосредственно на сеансе специалист, ведущий сессию, находится в нейтральном состоянии: беспристрастном, не осуждающем, состоянии полного принятия.

Ростислав Ломакин
Фото: @_ontodinamika_

Человек описывает: вот, у меня есть проблема. Скажем, ребенок бесит и раздражает. В таком случае специалист просит описать саму ситуацию, в которой клиента что-то начинает раздражать. В момент, когда человек описывает ситуацию, мысленно оказываясь в той самой раздражающей точке, в поле начинает погружаться заряд на тонком плане. Я даже не знаю, как это описывать! Ты сидишь и чувствуешь, как тебя словно волной сносит, когда кто-то другой начинает вещать.

Эта практика отличается от других тем, что специалист по онтодинамике не делает ничего, это практика недеяния. По сути это признание того, что есть, и оно начинает завершаться само совершенно удивительным образом. Психотерапевт корректирует пациента на уровне идей: вот, мол, давайте попробуем сделать как-то так или так. А специалист по онтодинамике принимает все процессы как должное. Раз человек пришел к той ситуации, которая у него есть, значит, это оправдано, это все ему для чего-то нужно.

Я не могу описать словами то, что происходит. Потому что если я скажу, что это «признание происходящего в нейтральном состоянии» — то что? После этого просто меняются ощущения, и когда человек уже после сеанса мысленно возвращается в эту ситуацию, он понимает, что она его уже не трогает и не цепляет. Онтодинамика включает в себя понимание на уровне ума и ощущений в теле того, что происходит. Потому что обычно наше понимание связано только с нашими мозгами, мы всегда проскакиванием функцию проживания телесных ощущений. А это необычайно важный момент для осознания процессов.

Я очень хорошо помню первую свою сессию. Еще до того, как я собралась с мыслями и решилась озвучить свою тему, немного помолчала, настраиваясь. А Ростислав Ломакин, который вел это занятие, говорит:

Я со всеми это по-разному начинаю, а с тобой начну вот так: ну здравствуй, лошадь ломовая!

И тут я просто была в полнейшем шоке. Я рта не успела открыть, он впервые меня видел, но это было такое точное попадание в образ измотанной домохозяйки! Он был пойман — точнее не придумаешь. И вот теперь детей у меня стало только больше, а ощущение совершенно другое.

Во время последнего семинара, который вел Ростислав Никитич, я как участник сидела и уже знала, о чем будет говорить другой человек рядом со мной. Как именно это происходит, я не представляю. Вот, человек только начинает говорить о том, что я чувствую, и сразу знает, что у меня в голове уже условно ощущается какой-то комок стекловаты. И он говорит: «Ну, это похоже на сладкую вату, только она колючая… Наверное, это стекловата!» Это выглядит очень странно и не поддается логическому объяснению. Это происходит, не знаю, на тонком плане. Оно приходит как знание.

Фото: Daniel Mingook Kim / Unsplash

Когда я говорю, что стала лучше ощущать, — это не только на уровне каких-то телесных ощущений. Условно, это что-то экстрасенсорное — можно и так сказать. Это те вещи, которые появляются в пространстве до того, как человек начал их озвучивать. Иногда они приходят из условных прошлых воплощений. Мы как будто бы играем в это. И человек в ответ на предположение о том, что он был когда-то охотником-собирателем или в военное время где-то скрывался (если идет точное попадание), прямо на семинаре он так — фух! — выдыхал. А в текущей жизни человек никогда не сталкивался с подобными ситуациями. Это происходит на таком тонком уровне, что он даже забывает, зачем приходил и о чем была сессия.

У меня есть мои ощущения, я ориентируюсь на них. Я ни во что не верю, в тонкие энергии не нужно верить. Человек — это не только физическое тело, но и множество других. Это не вопрос веры — я их вижу, в цвете, иногда — глазами. Это бывает в определенном расслабленном, не заряженном состоянии. Я могу за несколько метров ощущать, что идет человек. Если он пьяный, я ощущаю его как нечто более плотное. Я живу так. Это как если бы я вас спросила, мол, вы верите в то, что на вас надеты очки, кофта, еще что-то? Это очевидные вещи, в них не нужно верить. Это данность.

«В нашем теле просто очень много блоков»

Ирина Танаева, медитирует под руководством мастера:

Я с 2018 года занимаюсь медитацией, и это мой способ расслабления, концентрации и поиска ответа, который дает сознание в спокойном состоянии ума. Я всегда смотрела тренинги в трансляции, делала практики. В основном они связаны с дыханием. Занималась йогой — она с этим связана. К этому меня привели концентрация и работа с телом.

В первый раз на очную сессию я пришла в начале этого года. Мне стало интересно, насколько может быть глубже медитация, если ее делать с мастером, в личной работе. Без помощи мастера тоже можно работать, но это просто отдельный способ взаимодействия с собой. Вы можете сами печь пироги, а можете сходить на мастер-класс.

Фото: Conscious Design / Unsplash

По сути, если так смотреть, то это как поход к психологу, только тут психология связана не с тем, что ты сидишь и обсуждаешь свои проблемы, а тебе их расшифровывают, а с тем, что твой мастер знает, как работает структура энергий. Как и во всем остальном, тут важен человеческий контакт.

Энергия — это то, что происходит с нами каждый день, то, как мы просыпаемся, как наше сердце бьется, система работает. Это направленный поток, поток своего внимания, который ты можешь направить. И когда ты делаешь это, то сила действия и концентрации возрастают.

Предположим, вы находитесь в депрессивном, дезориентированном состоянии духа. При медитации вы обычно фокусируетесь на своих конечностях, концентрируетесь на процессах в вашем теле, где зажим, например, и так далее.

Вот вы говорите слово «эзотерика». Для вас это какие-то забавные смешные вещи, а для меня это в первую очередь способ действительно понять, в каком состоянии я нахожусь. Каждый день мы встречаемся с проблемами, которые становятся таковыми потому, что мы реагируем на них так, а не считаем задачей, которую нужно решить. Зачастую в нашем теле просто очень много блоков, которые идут из детских травм. И медитация может помочь увидеть такую травму, потому что все это остается в подсознании.

Для меня мир не является таким, как мы его видим, как о нем говорят. Он однозначно намного хитрее и интереснее. Так что в какую-то эзотерическую составляющую этих тренингов я верю.

Михаил Карпов



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Экс-солистка «t.A.T.u.» Волкова спровоцировала слухи о неудачной пластике

10.01 / Мнение: Плати лицом!

23.06 / Ефремов: «Могу не выдержать» – Личное мнение

12.09 / Врач-иммунолог спрогнозировал переход коронавируса от человека к животному

12.04 / Скандалы: Политическое убежище не спасло Николая Глушкова

24.01 / Мнение: Митинги за вакцинацию в Бразилии

20.08 / В Китае признали безопасной российскую вакцину от COVID-19

10.11 / Мнение: На польско-арабской границе

15.01 / Королевские инсайдеры: “Будущее монаршей семьи – в руках Кейт Миддлтон”

03.01 / Медики назвали признаки передозировки витамином D

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика