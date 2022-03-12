Мнение: О шокирующе честной картине происходящего «в» и «на» Украине
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Это надо видеть!
В отличие от зарисовок диванных военных экспертов, тут всё по-честному, без дураков.
Итак, начался уже 17-й день специальной военной операции Вооружённых сил РФ по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Как уверяют в российском Минобороны, всё идёт по плану.
Смотрим!
#Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщили к этому времени в Минобороны РФ — в инфографике РБК:
Карта © РБК. Кликабельно
Вот эта карта — честная, а не диванная «со стрелочками». Составлена РБК по данным, озвученным российским Минобороны на ежедневных брифингах. Честнее и быть не может!
Впечатляет, да?
Мы не знаем, каким был план и каков он сейчас (наверняка по ходу дела какие-то коррективы всё же вносятся). Исходим из того, что российские военные действуют максимально эффективно. И понимаем, что большего, наверное, и нельзя было добиться силами примерно полутора сотен, — по оценкам западных СМИ, — батальонно-тактических групп (каждая БТГ — это до тысячи военнослужащих и более сотни единиц военной техники) на таком огромном пространстве, населённом многими миллионами людей. Ведь, как утверждают в МО РФ, российскими высокоточными средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено.
Но… сравнивая достигнутое с уже полученным, можно ли не задаться вопросом: и ради вот этого произошло вот это вот всё?
Или есть ещё план?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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