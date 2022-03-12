 

Мнение: О шокирующе честной картине происходящего «в» и «на» Украине

12.03.2022, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это надо видеть!

В отличие от зарисовок диванных военных экспертов, тут всё по-честному, без дураков.

Итак, начался уже 17-й день специальной военной операции Вооружённых сил РФ по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Как уверяют в российском Минобороны, всё идёт по плану.

Смотрим!

#Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщили к этому времени в Минобороны РФ — в инфографике РБК:


Карта © РБК. Кликабельно

Вот эта карта — честная, а не диванная «со стрелочками». Составлена РБК по данным, озвученным российским Минобороны на ежедневных брифингах. Честнее и быть не может!

Впечатляет, да?

Мы не знаем, каким был план и каков он сейчас (наверняка по ходу дела какие-то коррективы всё же вносятся). Исходим из того, что российские военные действуют максимально эффективно. И понимаем, что большего, наверное, и нельзя было добиться силами примерно полутора сотен, — по оценкам западных СМИ, — батальонно-тактических групп (каждая БТГ — это до тысячи военнослужащих и более сотни единиц военной техники) на таком огромном пространстве, населённом многими миллионами людей. Ведь, как утверждают в МО РФ, российскими высокоточными средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено.

Но… сравнивая достигнутое с уже полученным, можно ли не задаться вопросом: и ради вот этого произошло вот это вот всё?

Или есть ещё план?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Погребенные Курганом

18.10 / Кагбэ Верде

28.08 / Смертность от COVID-19 в России вновь приблизилась к рекордным отметкам

20.05 / Американские учёные США нашли объяснение феномену странных снов

19.03 / Америка и медведь

25.11 / Панические атаки: 6 причин для беспокойства

14.08 / Мнение: Письмо: “Здоровья малышке и родителям”

24.01 / Мнение: Гастарбайтеры улетают, Москва тонет в снегу

03.02 / Как китайцы воруют идеи российских клиентов и портят их бизнес

14.08 / Личное: Любовь к халяве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика