 

Власти России пытаются «заткнуть рот и завязать глаза всему населению»

12.03.2022, 11:36, Разное
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Недавно принятый в России закон о «фейковых новостях» – это попытка российских властей «заткнуть рот и завязать глаза всему населению». Об этом заявили в пятницу независимые эксперты ООН по правам человека.

Они отмечают, что закон также предусматривает наказание за «дискредитацию» вооруженных сил России и «призывы чинить препятствия» их деятельности.

– Правительство России настаивает, что новый закон призван защищать правду о том, что оно эвфемистически именует “специальной военной операцией” в Украине. В реальности же он оставляет россиян в полном информационном вакууме по поводу войны и официально узаконивает дезинформацию и искажение информации, – заявили Спецдокладчики ООН, которых назначает Совет ООН по правам человека.

заткнуть рот и завязать глаза всему населениюЗакон уже сказался на работе СМИ в России – многие издания начали прибегать к самоцензуре в своих публикациях о войне в Украине. Из-за введенных ограничений менее чем за неделю несколько российских средств массовой информации были закрыты или приостановили свою деятельность.

Беспокоясь о безопасности своих сотрудников в России, ряд зарубежных изданий также отозвали своих корреспондентов из Москвы. Со своей стороны власти России блокировали сайты известных мировых СМИ или ограничили к ним доступ. В черный список среди прочих попали не только ряд зарубежных СМИ, но и популярные социальные сети.

– Ограничивая свободу прессы и блокируя доступ к информации в интернете, власти не только душат остатки независимой, отражающей различные мнения прессы в России, но и лишают население права на доступ к разнообразным новостям и точкам зрения в это критически важное время, когда миллионы россиян стремятся узнать больше о ситуации в Украине, – считают эксперты.

Новые ограничения на доступ к информации вводятся на фоне разгонов антивоенных митингов, в которых принимают участие тысячи россиян, отмечают эксперты ООН.

– Серьезную обеспокоенность вызывают постоянно звучащие сообщения о неизбирательном применении властями силы в отношении участников акций и массовых арестах, – говорится в заявлении. Его авторы напомнили, что власти обязаны уважать право людей на мирные протесты и свободу собраний.

Эксперты ООН также глубоко озабочены в связи с тем, что российские военные преследуют журналистов и СМИ в Украине, а также наносят удары по инфраструктуре, обеспечивающей передачу и распространение информации.

Они призвали членов недавно учрежденной Советом по правам человека Комиссии по Украине расследовать все случаи нарушений права на информацию и свободу выражения мнения, а также нападений на журналистов в Украине, и обеспечить привлечение виновных к ответственности.



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