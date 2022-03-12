В МИД РФ заявили о готовности к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что страна, если это будет необходимо, готова к жестокому противостоянию с ЕС в энергосфере.

«Россия, если потребуется, готова к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из РФ к 2027 году, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.

В четверг министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают.