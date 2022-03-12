Подоляка объяснил, почему Украина официально не объявляет войну РФ

Украинский блогер и журналист Юрий Подоляка в одном из своих выпусков объяснил, почему Украина официально не объявляет войну России.

Он подчеркнул, что ни Россия, ни Украина формально друг другу войну не объявляли. По его словам, официальный Киев не решится это сделать лишь по причине того, что это не совсем выгодно Европейскому союзу.

«Если официальный Киев объявит войну России, то Россия, согласно договору прокачки природного газа через территорию Украины, может поставки прекратить», – сказал Подоляка в одном из выпусков на youtube.

Он подчеркнул, что войны между Россией и Украиной сейчас нет.

Ранее сообщалось, что газпром продолжает поставлять газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,5 млн кубометров на 12 марта, сообщила компания.