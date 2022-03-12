 

Мнение: Фейсбук будет сжигать русских только на Украине!

12.03.2022, 11:05, Разное
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Ребят, я не успеваю за западными партнерами, давайте, вернем старый формат и не будем ругаться. Но, стоило России объявить – что вся дрянь Цукерберга будет уничтожена, хотя, если честно Вотсап жалко, он реально по связи лучше, чем ТГ – и пускай слушают, у меня нет от фашистов секретов, где я их видел – так началось: "Мы не это имели ввиду!"

"Чтобы внести ясность: мы собираемся применять эту политику только в самой Украине. У нас нет никаких разногласий с народом России. Не предполагается никакого изменения в нашей политике относительно языка ненависти в отношении россиян. Мы не потерпим русофобию или других видов дискриминации, домогательств или насилия в отношении к россиянам", – говорится в его заявлении в твиттере.

Вот, что должно быть в башке у тех, кто обращается к народу. не буду писать потомкам, у нас есть еще живые ветераны – кто победил фашизм?

Но, зато – это очень четко характеризует гадов, на самом-то деле, если серьезно.

Нам же часто говорят – не путайте фашизм и нацизм! Фашизм – это типа власть олигархата и капиталла, а нацизм – когда черепа меряют!

Ну вот, о чем и речь.

1) Они меряют черепа на Украине русских.

2) Но, хотят зарабатывать бабло в России.

3) И все это делают АМЕРИКАНЦЫ.

Чо, никак иначе не доходит? Что еще нужно сделать?

Надеюсь, Роскомнадзор это не впечатлит.

Вместе победим!

Источник: Вместе победим!



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