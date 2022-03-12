«Они не видят в нас людей»

В Москве уволили учителя, который отказался проводить «урок пропаганды».



Камран Манафлы

«Жить надо так, чтобы совесть не мучила», — с этих простых слов началась история московского учителя Камрана Манафлы , которая, как он уверен, закончится увольнением. Пока Камран отстранен от работы с формулировкой «до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы». Школьный канцелярит, как вата, глушит голос и смысл. Смысл простой: 8 марта 28-летний учитель географии в школе № 498 опубликовал пост на личной странице в Инстаграм. Политики и «того, чего нельзя назвать», там не было. Пост столь невинен, что даже условия военной цензуры не мешают нам его опубликовать целиком:

«Жить надо так, чтобы совесть не мучила. Недавно в школе мне сказали: «У вас не может быть никакой позиции, кроме как официальной, государственной». Так вот, у меня есть свое мнение! И не только у меня, у многих учителей есть свое мнение. И знаете что? Оно явно не совпадает с мнением государства. Я не хочу быть зеркалом государственной пропаганды, я горжусь тем, что я теперь не боюсь писать об этом, я горжусь тем, что я учитель! Меня моя совесть не мучает. Люблю абсолютно каждого ученика, который у меня был, есть и будет».

Через два часа после публикации Камрану Манафлы позвонила директор школы Тамара Гордзейко. «Она сказала: удаляй. Как любят директора, она говорила приказным тоном: надо удалять, за такое можно сесть на 15 лет. Я сказал: нет. Сказал, что подумаю. Сказал, что не просто так это выложил, это было сложно для меня морально. Но удалять не буду. Она сказала: «Тогда приходи писать заявление об увольнении», — рассказывает Камран.

По его словам, до этого конфликтов с руководством не было, наоборот: после каждого открытого урока следовали похвалы. В профессию он когда-то пришел по призванию: студента тверского госуниверситета, хорошо говорившего по-английски, попросили поработать с ребятами из разных стран во время проведения международной олимпиады по географии. Юноша влюбился в педагогику и пошел работать в школу.

Школа № 498 — престижная, Центральный округ. Камрана сюда пригласили полтора года назад, предложив отличные условия. Он был на хорошем счету.

Переломным моментом Манафлы считает совещание у завуча в конце февраля, где до учителей довели инструкцию по проведению классного часа об украинской кампании.

— Эти методички, которые все уже видели в интернете: там про «фейк-ньюс». В одной, что меня поразило, я даже увидел запрещенное теперь слово <спецоперация>. И параллельно говорили, что у нас не должно быть своего мнения, детям мы должны говорить только то, что в этих материалах написано. Я на это собрание опоздал на несколько минут. Зашел, места не было. Я сел рядом с директором, она поинтересовалась с ходу: вот у тебя спросит ребенок что-то о происходящем, что ты ему ответишь?

Я ответил: в школе политику обсуждать не надо. Тем более на перемене. Она сказала: «Вот и молодец, так и нужно». А я подумал: тогда зачем нас заставлять говорить по методичкам?

Еще, знаете, во всех школах есть такая традиция: рассказывать страшилки на собраниях. И вот наш директор тогда сказала, что в какой-то школе мальчик якобы принес на уроки травматическое оружие своего отца и направил на учителя за то, что он поддерживал <спецоперацию>. И одна наша учительница отреагировала: «Ну он, наверное, хохол». Да, именно такое слово. Я думаю, ну это же ужас какой-то. Я не хочу с этими людьми работать.

Естественно, никакой «урок мира» я проводить не стал, а на классном часе мы с детьми просто устроили чаепитие. А через несколько дней я написал этот пост.

После отказа Камрана уволиться его просто не пустила в школу охрана, заявив, что он здесь уже не работает. В это время на улицу высыпали дети — географию он ведет у всех 5–9 классов. Кто плакал, кто аплодировал, кто фотографировался с педагогом. В учительский чат тут же посыпались требования убрать с улицы детей (скриншот — в распоряжении редакции).

— Вызвали полицию, якобы у нас тут митинг. Те приехали, посмеялись. Потом я поехал в отдел кадров. И оказалось, я не уволен, меня обманули. Возвращаюсь в школу, меня опять не пускает наш заместитель по безопасности, в драку полез, отдирал телефон у меня. Я вызвал полицию, приехал тот же экипаж. Помогли мне зайти в школу за своими вещами, я написал заявление о побоях. На следующий день пришел к директору и сказал, что напишу заявление по собственному желанию. Понятно же, что работать не дадут, зачем конфликтовать дальше. Но она сказала, что по-хорошему я не понял, теперь будет иначе. Дала мне уведомления, что я должен написать объяснительную и что меня отстраняют от работы и создают комиссию, которая должна решить, по какой статье меня будут увольнять. Потом мне позвонили и сказали, что ставят мне прогул, так как я не пришел на работу в тот день, когда меня не пустили в школу. Детям, которые оставили комментарии под моим постом, грозят. К ним завуч подходит, требует удалить все, грозит полицией.

Директор школы Тамара Гордзейко по первой специальности — учитель физкультуры, по второй — географии. Заслуженный учитель, почетный работник общего образования, Отличник народного просвещения, доверенное лицо президента РФ, мундеп Таганского муниципального округа от «Единой России». В подписанном ею уведомлении (документ — в распоряжении редакции) говорится: «Просим Вас дать письменные объяснения по факту публикации Вами своих политических взглядов и гражданской позиции в социальных сетях 08 марта 2022 г.».

В комментариях под постом Камрана более 600 комментариев. «Мы будем скучать по вам, — пишут дети. — Мы всегда с вами, где бы вы ни были». «Низкий поклон от всей нашей семьи, — пишут родители. — Спасибо за уроки, которые любил сын». «Спасибо за смелость и честность позиции: этот урок особенно ценен, пожалуй, он для учеников оказался главным», — пишет мама шестиклассника. Есть и другие мнения: «Я папа одного из ваших, уже бывших учеников. Рад тому обстоятельству, что таких западных червяков, как вы, в наших школах теперь будет становиться все меньше и меньше». Комментатору ответил собственный сын: «Я не хочу быть зеркалом родительского мнения. Он замечательный учитель. Те, кто его увольняет, просто не видят в нас людей».

Камран говорит, что ему пришлось в личку написать мальчику и попросить не ссориться с отцом.

Как разговаривать с детьми в условиях цензуры, не кривя душой? Камран считает, что школа уже давно политизировалась, и со смехом вспоминает, как во времена его собственной учебы один из учителей за пятерки просил детей распространять агитки «за правящую партию».

— Становится сложнее с каждым годом. 6 лет назад, когда я только начинал свою педагогическую деятельность, мы ездили в Черногорию по программе Совета Европы, делали педагогические проекты, направленные на развитие демократии и так далее… И абсолютно нормально к этому относились и руководство, и дети. А сейчас, конечно, даже разговоров быть не может об этом. И общение с детьми становится сложнее. В школе не нужно агитировать «за» или «против». Но нужно развивать критическое мышление.

Условно говоря, мне как учителю географии в 7-м классе приходится отвечать на вопросы детей, почему на некоторых картах нет Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья. И я должен рассказать, что такое непризнанные республики. Они задают вопросы — и хочешь не хочешь, а рассказывать детям о реалиях надо. Это сложнее и сложнее, потому что нас все сильнее контролируют и пытаются докопаться. Я помню, у меня был открытый урок о промышленности, и мне сказали после него: «Очень не понравилось, что ты кое-что не рассказал: что у нас самое лучшее оружие в мире. Вот вчера показали новые ракеты — надо было показать детям это видео».

Связаться с Тамарой Годзейко «Новой» не удалось — с журналистами по телефону она общаться отказывается.

Татьяна Брицкая, спецкор «Новой»

P.S.

Пока верстался этот текст, Камран Манафлы получил приказ об увольнении — с формулировкой «за совершение аморального проступка». По этой же статье ранее был уволен герой публикации «Новой» Никита Тушканов — учитель истории, вышедший на одиночный пикет вместо своих учеников.

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