Когда утром холодно, а днем уже тепло: выбираем куртку на межсезонье среди актуальных моделей весны-2022

Зимой мы носим шубы, дубленки, пуховики. Когда приходит весна, подобная верхняя одежда уже не является такой комфортной. Порой в ней очень жарко днем, поэтому следует рассмотреть другие варианты. Какие являются самыми актуальными и модными в текущем сезоне, узнаете из сегодняшней статьи.

Стеганые куртки

Это настоящий хит весны 2022 года. Эксперты по моде и стилю дают нам право выбора длины и расцветки изделия. Если хотите, носите короткую куртку, если хотите — удлиненную, прикрывающую зону паха. Расцветка тоже остается на ваше усмотрение. Одинаково актуальными являются как однотонные куртки, так и куртки с принтом. Что касается цвета, то стильно выглядит верхняя одежда оливкового оттенка или хаки.

Стеганая куртка прекрасно сочетается с любой одеждой, гармонично интегрируется в уличный стиль. Ее можно носить как с элегантными брюками, так и с джинсами, как с демисезонными сапогами, так и с кроссовками.

Главное — это материал изделия. Желательно, чтобы ткань была не слишком плотная, но и не слишком тонкая. Тогда будет происходить теплообмен, и вам не будет жарко днем, когда температура выше, и утром и вечером, когда столбик термометра опускается вниз.

Стеганые жилеты

Дизайнерам удалось гармонично стилизовать подобное изделие, адаптировав его к современным трендам. Теперь стеганый жилет не делает лук скучным и пресным. Напротив, именно с таким изделием можно создать весьма эффектные образы.

Например, креативно и оригинально смотрится сочетание стеганого жилета в спортивном стиле с женственными платьями ботинками на каблуках. Более привычный и классический вариант — это жилет в сочетании с джинсами и кроссовками. Подобную верхнюю одежду также можно сочетать с элегантными брючными костюмами. Чтобы не было прохладно, надевайте теплую водолазку.

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Бомберы

Это изделие за последние годы полюбилось многим модницам, особенно тем, кому больше импонирует спортивный или уличный стиль. Однако дизайнеры сейчас призывают рушить стереотипы о том, что бомбер можно интегрировать только в вышеупомянутые стили. Вовсе нет. Попробуйте скомбинировать бомбер из атласной ткани с женственной юбкой миди и водолазкой, и вы увидите, какой элегантный образ у вас получится. Чем вам не офисно-деловой стиль?

Не ограничивайте себя в выборе. Рассматривайте бомберы из необычных материалов для создания креативного образа. Комбинируйте такую верхнюю одежду как с джинсами и кроссовками, так и с юбками и платьями.

Кожаные тренчи

В этом сезоне будут очень популярны тренчи из кожи с виниловым покрытием. Дизайнеры выступают за защиту окружающей среды, поэтому призывают покупать изделия не из натуральной, а из экокожи.

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Что касается расцветки изделия, то здесь все на ваше усмотрение. Благородно и элегантно смотрится тренч глубокого коричневого цвета кофе. Если хочется создать более яркий образ, можете остановить выбор на верхней одежде насыщенного алого оттенка.

Тренч – идеальный вариант на межсезонье для тех, кому больше импонирует классический стиль в одежде.

Блейзеры

Какое-то время блейзеры не считались верхней одеждой. Они являлись лишь элементом офисно-делового стиля. Однако сейчас блейзер можно носить вместо куртки. Самая трендовая модель для женщин — это оверсайз, в мужском стиле. Должно складываться впечатление, будто вы надели пиджак бойфренда. И не страшно, если рукава будут длинноваты.

Блейзер должен прикрывать зону паха. Благодаря такой длине вы будете комфортно себя чувствовать в юбке и в платье. Что касается цветовой гаммы, то отдавайте предпочтение либо однотонным изделиям, либо принту в полоску. Такой рисунок является самым трендовым в текущем сезоне, если речь идет именно о блейзерах.