Топ-10 платьев для девушек с размером plus size

Нет девушек с плохими фигурами: есть одежда, которая искажает пропорции и акцентирует внимание на недостатках. Чтобы выглядеть эффектно и привлекательно, нужно просто правильно подобрать наряд. Рассматриваем самые лучшие фасоны платьев для девушек с аппетитными формами.

Платье-поло

Отдавайте предпочтение полуприлегающему силуэту и длине миди. Убедитесь в том, что изделие сделано из плотного, а не тонкого трикотажа. Последний, к сожалению, подчеркнет все складочки, акцентировав внимание на несовершенствах фигуры. Забавный воротничок на платье сделает ваш образ более игривым и кокетливым.

С вертикальными полосками

Этот принт визуально вытягивает силуэт и очень стройнит. Отдавайте предпочтение именно ему, если у вас аппетитные формы. Обратите внимание на фасон чайных платьев. Из отличительные особенности — расклешенные рукава и расслабленные силуэты. Эффектно смотрятся такие платья длины макси, то есть в пол.

С мелким цветочным орнаментом

Такой принт станет хитом предстоящего сезона, поэтому изделие с цветочным орнаментом точно должно быть в гардеробе каждой модницы. Если у вас аппетитные формы, то выбирайте самый мелкий узор, который вам только повстречается. Он не будет утяжелять фигуру и полнить.

Вязанные и трикотажные

Может показаться рискованным надевать такие изделия женщинам с аппетитными формами, однако стоит поэкспериментировать с фасонами и материалами. Первое условие — никаких дополнительных элементов декора. Второе — платье не должно плотно облегать, оно должно сидеть более-менее свободно. Самые выигрышные модели – «летучая мышь» и с рукавом реглан.

Плиссированные

Если вам предстоит посещение какого-нибудь торжественного мероприятия, тогда можно рассмотреть плиссированное платье. Отдавайте предпочтение однотонному изделию пастельного оттенка. Например, нежный и романтичный образ получается с платьем цвета чайной розы. Вышивка на топе (рукавах и поясе) сделает вещь более нарядной.

Платье-футляр

Универсальный вариант для девушки любой комплекции. Если у вас фигура “песочные часы”, то подчеркните талию с помощью ремешка или пояса. Отвлечь внимание от полных бедер можно с помощью полукруглого или квадратного выреза. Если у вас широкие плечи, то отдавайте предпочтение изделиям с V-образным вырезом.

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А-силуэта

Характеризуется облегающим верхом и расширяющейся книзу юбкой. Большое преимущество заключается в том, что с помощью такого фасона можно скрыть полноту бедер. Если у вас полные руки, то хорошим решением станет платье с рукавами три четверти.

Платье-рубашка

Стильное решение для модниц, ведь с помощью такого платья можно создать как неформальный и непринужденный, так и деловой образ. Если нужно выглядеть более официально, подчеркивайте талию с помощью ремешка. Либо можно выбрать платье с запахом: оно смотрится очень женственно и элегантно. Чаще всего такие модели имеют завышенную талию, благодаря чему удается скрыть животик.

Платье “летучая мышь”

Большое преимущество такого платья заключается в том, что широкие рукава скрывают полноту рук. В то же время остаются на виду изящные тонкие запястья.

Обязательно выбирайте платье такого фасона по размеру. Не руководствуйтесь принципом «чем больше платье, тем лучше», чтобы не получился бесформенный балахон.

Платье в стиле ампир

Это платье характеризуется завышенной талией и расширяющейся книзу юбкой. Чаще всего изделия такого фасона изготавливаются из тонких материалов, благодаря чему образ получается воздушным и легким. Это как раз то, что надо девушкам с размером plus size. Облегающий верх позволит подчеркнуть зону декольте. Это идеальный вариант, если у вас фигура “песочные часы”.