Скандалы: Чума, сибирская язва и коронавирус

Как американцы собирались перебрасывать смертельные патогены с Украины в Россию

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил новые подробности о работе на территории Украины биолабораторий США. Как выяснилось, американцы искали механизм по скрытой переброске опасных патогенов с Украины в Россию. Например, с помощью мигрирующих диких птиц. На 2022 год была запланирована работа по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий.

В дальнейших планах — перенос птицами и животными африканской чумы свиней и сибирской язвы. Согласно документам, в биолабораториях проводили эксперименты в том числе и с образцами коронавируса летучих мышей.

Кроме того, специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ обнаружили документы о передаче за границу человеческих биоматериалов, которые по указанию из США брали у жителей Украины.

Ранее Минобороны получило документы, подтверждающие, что в украинских лабораториях, расположенных вблизи российской границы, разрабатывали компоненты биологического оружия. В руках российских военных оказались указания Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях.

Конашенков пообещал, что в ближайшее время Минобороны РФ опубликует очередной пакет документов о работе биолабораторий на Украине.

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Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ Игорь Кириллов сообщил, что к 2022 году Украину практически нашпиговали соответствующим оборудованием.

— На территории Украины сформировалась сеть, включающая более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические, — заявил Кириллов.

Эти объекты, находившиеся во Львове, в Харькове и Полтаве, работали с опасными возбудителями инфекций «в рамках военно-биологической программы под руководством США». При этом во Львове занимались возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза, в Харькове и Полтаве — дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии.

Оранжевая зараза

Как выяснилось, финансирование в области исследований и разработки биологического оружия на Украине американцы открыли ещё в 2005 году, после прихода к власти президента Виктора Ющенко.

В Сети можно найти скан документа, подписанного Пентагоном и Минздравом Украины. Тогда на эти цели американцы выделили $15 млн. В проекте участвовали лаборатории Киева, Львова и Одессы. Согласно договору, Правительство США предоставило необходимые материалы, оборудование и организовало обучение персонала.

Со временем количество проектов «совместных биологических исследований обнаружения агентов биологической угрозы и реагирования на них, а также улучшения защиты биологических материалов» резко увеличилось. Ещё два года назад специалисты насчитывали на Украине «всего» 16 биолабораторий, теперь же их более 30.

Главный заказчик проведения опасных экспериментов находится в США, это Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA). Кроме неё в проекте участвовала связанная с Пентагоном компания Black and Veatch.

Американцы подтвердили

Интересно, что после публикации Россией первых документов американцы даже не стали удивляться или опровергать. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, по сути, признала наличие подобных центров.

— На Украине есть биологические исследовательские лаборатории США. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы не допустить попадания к российским силам материалов биологических исследований, — заявила Нуланд.

Сейчас американцы опомнились и попытались сдать назад. Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, США не занимались созданием биологического оружия в лабораториях на Украине. С подобным заявлением выступила и помощник президента США по коммуникациям Джен Псаки.

Где и чем занимаются лаборатории

Отметим, Украина далеко не первая страна СНГ, на территории которой США размещали биолаборатории. Подобные центры DTRA построили и запустили в Грузии, в Узбекистане находится 10 референс-лабораторий, первая из которых появилась в 2007 году. Такие центры занимаются исследованием патогенных микроорганизмов у человека и животных.

В 2016 году открылась центральная референс-лаборатория в Казахстане, в Азербайджане на три года раньше — в 2013-м. На территории Армении до недавнего времени находилось 12 биолабораторий. Сеть центров создана и в Таджикистане. Основные базы расположены в Душанбе, Согдийской и Хатлонской областях.

Первое возможное направление деятельности лабораторий — эпидемиологическая обстановка в местах будущих конфликтов. Второе — изучение генотипа славян. Третье — увеличение патогенности с использованием физико-химических методов.

Продуктами деятельности подобных лабораторий можно травить не только людей. Можно заразить домашний скот, птицу и растительные культуры. Погиб урожай — в результате голод и голодные бунты. К подобной методике борьбы американцы в 90-х уже прибегали на Кубе. Тогда там уничтожили поголовье свиней и урожай сахарного тростника.

Отдельно можно отметить попытки стран Запада изучить геном восточных славян. Для этого на Украине и в России была запущена программа по сбору биоматериала. Например, под предлогом борьбы с ковидом США вывезли более 3000 образцов биологического материала украинцев. В России сбор ДНК ведётся десятки лет.

Евгений Кузнецов