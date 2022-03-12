 

Мнение: Разделяй и властвуй

12.03.2022, 10:45, Разное
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Блокировку Инстаграма связывают с проблемами у «прибогемной» публики, которые зарабатывают на нем. С учетом весьма специфического «имиджа» и сомнительной во всех отношениях деятельности это не слишком большой группы отношение к ним создало и отношение к самому Инстаграму. Что на самом деле очень далеко от реальности.

Соцсеть давно стала коммуникативным инструментом для немалого числа людей, использующих его для крайне далеких от богемных причуд видов деятельности. В сети рекламируются услуги и товары, которые пользуются обычным бытовым и повседневным спросом. Для многих людей соцсеть стала основой их маленького дела, которое позволяет им выживать, и если повезет — то и развиваться. Я не знаю, сколько таких людей, но это десятки, а возможно, и сотни тысяч человек.

Теперь с понедельника государство разрушает им их жизнь. Без особого объяснения причин, без предоставления альтернатив. Просто и без затей. В определенном смысле власти даже удобно переключать внимание на всевозможных инстасамцов и инстасамок, имеющих неприглядную репутацию. И, кстати, это удалось — именно эта публика создала Инстаграму такой имидж, что его закрытие встречается чуть ли не гулом одобрения. Разделяй и властвуй — обычная история. Создай предмет для ненависти и направь недовольство людей на него.

После Инстаграма будет что-нибудь еще. И тоже найдется повод для одобрения. И в какой-то момент мы вдруг обнаружим, что кроме «Воскресного вечера» до самого горизонта скошено всё. Под корень. И закатано в асфальт.

Источник: Эль Мюрид



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