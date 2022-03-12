 

Принц Гарри пропустит поминальную службу по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве

12.03.2022, 10:03, Разное
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Герцог Сассекский, внук принца Филиппа, скончавшегося в апреле прошлого года, не приедет на торжественную панихиду в Вестминстерском аббатстве 29 марта. О причинах отсутствия на столь важном для королевской семьи мероприятии пресс-служба принца Гарри умолчала. 

Однако решение герцог принял на фоне разбирательств с МВД Великобритании касательно обеспечения безопасности его самого и его семьи во время пребывания в стране. Напомним, что с середины января принц Гарри добивается судебного пересмотра решения Министерства внутренних дел, запрещающего ему лично финансировать охрану для себя и своей семьи во время пребывания в Великобритании.

Герцог и герцогиня Сассекские лично финансируют частную службу безопасности для своей семьи, однако эта служба безопасности не может обеспечить необходимую полицейскую защиту, необходимую во время пребывания в Великобритании. В отсутствие такой защиты принц Гарри и его семья не смогут вернуться в свой дом, – было сказано в январской петиции принца Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл с семьей

О том, что 29 марта в Вестминстерском аббатстве пройдет поминальная служба по принцу Филиппу было известно еще в декабре 2021 года. Тогда же было объявлено, что на панихиде будут присутствовать друзья, представители благотворительных организаций, связанных с принцем, и конечно, родственники – вдова герцога Эдинбургского королева Елизавета, его дети, включая принца Эндрю, замешенного в скандальном деле по обвинению в изнасиловании, и внуки. Уже тогда появились слухи, что принц Гарри и его семья – Меган Маркл и двое детей вряд ли приедут в Лондон на службу. Теперь эту информацию подтвердили официально. 

Отметим, что Вестминстерское аббатство для проведения торжественной панихиды выбрано не случайно: здесь в 1947 году принц Филипп женился на будущей королеве Елизавете, здесь же проходили службы по случаю юбилея свадьбы. В ноябре 2016-го в аббатстве специальную службу провели по случаю 60-летия премии герцога Эдинбургского, которую он учредил в 1956 году.  Кроме того, принц Филипп был президентом и председателем Фонда Вестминстерского аббатства, который был создан в 1973 году в целях сбора денежных средств на реставрацию церкви.

Елизавета и принц Филипп в день своей свадьбы

 



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