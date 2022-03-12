 

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

12.03.2022, 9:58, Новости дня
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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Новое предупреждение действует до 20.00 воскресенья в столице и Подмосковье.

«Желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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