«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Новое предупреждение действует до 20.00 воскресенья в столице и Подмосковье.

«Желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.