«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Новое предупреждение действует до 20.00 воскресенья в столице и Подмосковье.
«Желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Ранее синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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