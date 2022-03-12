Роскосмос потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации

Направлены письменные обращения партнерам по проекту Международной космической станции (МКС), чтобы они сняли с предприятий госкорпорации санкции, которые являются незаконными, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции – руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также Роскосмос отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера.