 

Газпром заявил о штатных поставках газа на Украину

12.03.2022, 9:57, Новости дня
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Газпром продолжает поставлять газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,5 млн кубометров на 12 марта, сообщила компания.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Напомним, согласно контракту, Газпром должен через Украину по транзиту на 2022 год 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу. Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через Украину. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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