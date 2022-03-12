Газпром заявил о штатных поставках газа на Украину
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Газпром продолжает поставлять газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,5 млн кубометров на 12 марта, сообщила компания.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Напомним, согласно контракту, Газпром должен через Украину по транзиту на 2022 год 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу. Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через Украину.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет