 

В Минобороны заявили об уничтожении военного аэродрома и центра радиоразведки ВСУ

12.03.2022, 9:55, Новости дня
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Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах», – цитирует ТАСС Конашенкова.

Кроме того, авиация и ПВО Воздушно-космических войск РФ за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два «Байрактара», а также тактическую ракету «Точка-У».

«Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», – сообщил генерал.

Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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