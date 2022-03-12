Мнение: Польша увеличит армию до 300 000 человек

Польша увеличит армию до 300 000 человек

Польский Сейм принял «закон о защите отечества» – будет армия в 300 000 и миллиарды на вооружение

Закон вносит ряд изменений в организацию вооруженных сил и их финансирование, был принят Сеймом поздно вечером в пятницу, 11 марта 2022 года.

Согласно ему сегодняшняя армия численностью 144 000 человек должна быть в два раза больше.

Закон не восстанавливает всеобщий воинский призыв, но предусматривает положения об обязательной воинской повинности. Правительство сможет воспользоваться этими положениями в кризисных ситуациях. Также проект предусматривает создание нового рода войск для борьбы с киберпреступностью.

Наряду с удвоением численности армии правительство также хочет увеличить расходы на армию и ее модернизацию. В 2021 году расходы на оборону были 2,2 процента ВВП Польши, то есть 51,8 миллиарда злотых. Правительство предложило повысить эту ставку до 2,5 процента ВВП в 2024 году. Однако во время работы в Сейме правящая партия ПиС предложила поправку, чтобы с 2023 года военные расходы составляли 3 процента ВВП в год.

ПиС также согласилась с поправкой оппозиции, чтобы закупки оружия производились преимущественно на польских оружейных заводах. Оппозиция настаивала на том, чтобы до 50 процентов нового оружия производилось на польских заводах. Но министр национальной обороны Мариуш Блащак выразил протест, он за американское вооружение.

Закон «О защите Отечества» укрепляет позиции Территориальных войск обороны. Их станет больше, и они по-прежнему будут находиться в подчинении министра национальной обороны. Силы территориальной обороны также получат новые полномочия по координации кризисного управления. Например, если кризис с беженцами на границе повторится, то территориальные силы обороны будут отвечать за безопасность границы. Аналогично будет и в борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Есть и еще кое-что интересное – статья 11 проекта дает вооруженным силам право применять средства прямого принуждения и защищаться при выполнении задач «защиты независимости государства, целостности его территории и обеспечения безопасности и неприкосновенности его границ», а попросту стрелять в мигрантов. Положение может быть использовано также против граждан, журналистов или неправительственных организаций, которые активно помогали мигрантам и беженцам на границе с Беларусью.

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Нарастание гонки вооружений, рост численности вооруженных сил + интенсификация старых и новых локальных конфликтов, объективная часть реальности слома старого миропорядка.

В ответ на угрозы у границ Белоруссии, Путин и Лукашенко вчера договорились о поставках современной военной техники в Белоруссию.

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