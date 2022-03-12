 

Минкульт пообещал больше не финансировать “артхаусное говно”

12.03.2022, 9:31, Разное
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Министерство культуры, представляя проект оптимизации расходов в условиях экономической турбулентности, анонсировало радикальное сокращение финансирования кинопродукции “альтернативного характера”.

По данным журналистов “Коммерсанта”, замглавы ведомства сообщил о полном прекращении выдачи грантов и финансовой поддержки для артхаусных проектов.

Ведомство приняло решение выделять существенно больше денег на съемки лент в стиле “капреализма”, в то время как абстрактные ленты и “кино про кино” студии теперь будут оплачивать из собственного кармана.

– Кино должно быть понятным народу. И не только народу, но вообще понятным. Если совсем грубо выразиться, то мы прекращаем финансировать всякое артхаусное говно, – сказал представитель министерства на пресс-конференции. – Раньше было, конечно, время, когда выделялись средства на фильм, в котором, скажем, мужик полтора часа варит осьминога в картонной кастрюле и на картонном огне, а действие происходит в стеклянном шаре. И все считали, что это чего-то там символизирует, рассуждали, колонки писали, я помню это. Но это время закончилось, больше дурака валять нельзя за госсчёт.

Решение ведомства вызвало протест со стороны деятелей киноискусства – фактически это значит, что минимум четыре ленты, находящиеся в производстве, будут отменены. Режиссёр одного из фильмов допустил заполнение оставшегося хронометража (около 40 минут) титрами, однако на это требуется ещё как минимум 130 тысяч долларов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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