 

При взрыве газа в жилом доме в Воронеже погибли два человека

12.03.2022, 8:31, Новости дня
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Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже, обрушилось межэтажное перекрытие, произошел пожар, эвакуировано 113 жильцов, предварительно, погибли два человека, сообщили в МЧС России.

«В 3.31 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном жилом двенадцатиподъездном панельном доме по адресу: город Воронеж, улица Хользунова, 88, с последующим горением. По предварительным причинам, из-за взрыва ГВС произошло обрушение межэтажных перекрытий 3-4-го этажей, произошел пожар на площади 120 квадратных метров», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МЧС.

Из дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибли в квартире, где произошло обрушение, для жителей дома готовят пункты временного размещения.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, взрыв газа в девятиэтажном доме произошел по бытовой причине.

«Профильные службы сейчас называют бытовую причину трагедии. Уверен и власти, и правоохранители сегодня принимают настолько исчерпывающие меры безопасности, что всем жителям региона остается только сохранять спокойствие и сосредоточиться на повседневных делах», – написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее в жилом доме в Дзержинске взорвался газовый баллон, пострадал один человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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