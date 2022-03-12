СМИ: Вклады Абрамовича заблокировали в хедж-фондах США

После введения британским правительством санкций вклады российского бизнесмена Романа Абрамовича в американских частных инвестиционных фондах были заблокированы, информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, после введения санкций многие инвестфонды стали получать уведомления от администраторов, сообщающих о заморозке операций.

«В настоящее время счета, принадлежащие Роману Абрамовичу, заблокированы для совершения транзакций», – передает РИА «Новости» со ссылкой на WSJ.

Сообщается, что Абрамович с конца февраля предпринимал попытки продать свои доли в нескольких хедж-фондах на вторичном рынке. После блокировки активов, продать свои доли бизнесмен не сможет.

Ранее Британия ввела санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца «Челси» Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

До этого Абрамович заявлял, что решил продать «Челси», основать благотворительный фонд, средства которого пойдут на помощь жертвам войны на Украине.