Минфин США заблокировал самолет и яхту Вексельберга

Американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении РФ блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга, говорится в заявлении Министерства финансов США.

Как отмечается в этом документе, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США «идентифицирует как блокированную собственность два актива Вексельберга, относящихся к категории роскоши: самолет с бортовым номером P4-MIS и яхту под названием Tango». Согласно данным американской стороны, воздушное судно зарегистрировано на Арубе – самоуправляемом государственном образовании в Карибском море, входящем в состав Королевства Нидерланды, а яхта ходит под флагом Островов Кука, ассоциированных с Новой Зеландией, передает ТАСС.

По оценке Минфина США, стоимость самолета, речь идет о Airbus A319-115, и яхты составляет примерно по 90 млн долларов (то есть в совокупности блокирована собственность на 180 млн долларов).

Напомним, в прошлую субботу стало известно об изъятии яхт российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Днем ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил, что во Франции без объяснения причины задержаны три российских судна и одна яхта. Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте яхты Amore Vero, якобы принадлежащей компании, основным акционером которой является Игорь Сечин.

Кроме того, 3 марта СМИ сообщали, что власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов. Как стало известно, управление по контролю над иностранными активами Минфина США идентифицировало суперъяхту и самолет Усманова как заблокированную собственность.