ООН: Российские обстрелы жилых районов в Украине могут подпадать под определение военных преступлений

В пятницу в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека вновь выразили глубокую обеспокоенность по поводу роста числа жертв среди гражданского населения в Украине после российского вторжения, начавшегося 24 февраля. В ООН напомнили, что обстрелы мирных жителей могут быть квалифицированы как военные преступления.

– Гражданские лица гибнут и получают ранения в результате, как представляется, неизбирательных нападений, при этом российские силы используют взрывное оружие с широким радиусом поражения, – заявила представитель УВКПЧ Лиз Троселл на брифинге в Женеве. Она уточнила, что Россия использует ракеты, тяжелые артиллерийские снаряды и реактивные снаряды, а также прибегает к авиаударам.

Обстрелам подвергаются школы, больницы и детские сады

По словам Лиз Троселл, в ходе войны в Украине, которая длится уже 15 дней, артиллерийским обстрелам подвергаются школы, больницы и детские сады. В нескольких населенных пунктах применялись кассетные бомбы. По состоянию на полночь 9 марта, в Управлении ООН по правам человека были данные о 549 убитых и 957 раненых. Речь идет о жертвах среди гражданских лиц. В ООН опасаются, что эта цифра может быть гораздо выше.

– 3 марта в Чернигове во время российских авиаударов по двум школам и нескольким жилым домам были убиты 47 мирных жителей, – сообщила пресс-секретарь УВКПЧ.

По ее словам, 9 марта в Мариупольской больнице №3, в результате авиаудара российской авиации ранения получили не менее 17 мирных жителей.

– Мы продолжаем расследовать сообщения о том, что, по меньшей мере, трое мирных жителей могли быть убиты в результате этого авиаудара, – добавила Лиз Троселл.

Она уточнила, что сотрудники из ее офиса разговаривали с людьми в Мариуполе, в том числе с представителями местной власти. Все они заверили, что больница использовалась по назначению. На ней была четкая идентификация. В момент бомбежки она функционировала.

Нападение на психиатрическое учреждение

Тем временем Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ) осудила нападение российских войск на психиатрическую больницу под Харьковом.

– Только сегодня утром поступили сообщения властей из Харькова о том, что была обстреляна психиатрическая больница, – сказал представитель ВОЗ Тарик Ясаревич, выступая на брифинге из Львова – города, расположенного на западе Украины. В этой лечебнице, по его словам, находится 300 человек, 50 из них не могут самостоятельно передвигаться.

На сегодняшний день ВОЗ подтвердила информацию о 29 нападениях на медицинские учреждения, в результате которых 12 человек погибли, в их числе два медика. Еще 34 человека из числа медиков и пациентов больниц получили ранения.

Осуждая все подобные нападения, Лиз Троселл из УВКПЧ обратилась к Москве:

– Напоминаем российским властям, что удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры, а также бомбардировки городов и сел и другие формы неизбирательных нападений, запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям.

Масштабная операция по оказанию помощи

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэттью Солтмарш рассказал, что Управлению удалось приступить к широкомасштабной операции по оказанию гуманитарной помощи внутри страны и за ее пределами, поскольку 2,5 млн жителей Украины бежали от войны в соседние страны.

– В центральной и западной Украине мы все еще работаем, – отметил он, выступая из Жешува, Польша. При этом Мэттью Солтмарш сказал, что внутри страны насчитывается не менее двух миллионов вынужденных переселенцев. К тому же в помощи нуждаются более 12 миллионов человек, которые пострадали от конфликта, но не смогли никуда выбраться. Многие из них остались без освещения, отопления, воды, продуктов питания и медикаментов.

По словам Мэттью Солтмарша, в Украину уже доставлены грузы с гуманитарной помощью и в УВКБ готовы к их распределению по всей стране, включая восточные регионы. Управление открыло свои склады в Виннице, Ужгороде и Черновцах, а также два во Львове.

В тисках огня

Представитель УВКБ объяснил, что сегодня у ооновцев ограничен доступ к наиболее пострадавшим от конфликта населенным пунктам, в частности, в осажденный Мариуполь и Харьков. Там, как сказал Мэттью Солтмарш, продолжаются военные действия, к тому же территории усеяны наземными минами. Гуманитарная ситуация в этих городах усугубляется с каждым днем. Сотрудники УВКБ на местах также попадают под обстрелы, как и многие другие гражданские лица.

– Срочно необходимы продукты питания, вода, лекарства и медицинская помощь, временное укрытие и предметы первой необходимости, в том числе одеяла, матрасы, денежные средства, строительные материалы, генераторы и топливо, – заявил пресс-секретарь УВКБ. Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), спасаясь от обстрелов и бомбежек, Украину смогли покинуть также примерно 116 тысяч граждан третьих стран.