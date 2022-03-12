 

В Туркмении началось голосование на внеочередных президентских выборах

12.03.2022, 6:21, Новости дня
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Участки для голосования на внеочередных президентских выборах открылись в субботу в Туркмении.

На пост президента республики претендуют девять кандидатов. Среди них – сын действующего президента, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя кабинета министров, передает ТАСС.

По данным Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов страны, в день выборов откроется 2577 избирательных участков. За пределами республики будет работать 41 избирательный участок, при этом три из них – в России. в Москве, Казани и Астрахани. Всего зарегистрировано 3459063 избирателей. Досрочные выборы проходили со 2 по 11 марта. Избирательные участки закроются в 19.00 (17.00 мск).

Напомним, 22 февраля ЦИК Туркмении объявил о завершении регистрации кандидатов в президенты. 14 февраля девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана выдвинул вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидатом на пост президента страны.

11 февраля действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил о необходимости «дать дорогу молодым». Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял «непростое решение». На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов назначила на 12 марта внеочередные президентские выборы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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