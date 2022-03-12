Fitch понизило рейтинги ряда сырьевых и энергетических компаний России

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ряда добывающих и энергетических компаний РФ до «CC» с возможностью дальнейшего понижения. В число компаний с пересмотренным рейтингом вошли в том числе «Газпром нефть» и Лукойл.

«Fitch Ratings понизило рейтинги российских добывающих компаний до «CC» в основном с «B» / Rating Watch «Негативный» (рейтинг на пересмотре с негативным прогнозом)», – приводит текст сообщения ТАСС.

В число компаний с пересмотренным рейтингом вошли в том числе «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК, Евраз, Металлоинвест, ГМК «Норильский никель», Petropavlovsk, Алроса, СУЭК, Сибур, Акрон, Уралкалий, Фосагро. В Fitch пояснили, что пересмотр последовал за понижением суверенных рейтингов России.

Кроме того, Fitch понизило рейтинги 11 российских энергетических компаний с «В» до «СС» и оставило их в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. В число компаний с пониженным рейтингом вошли ФСК ЕЭС, «Россети Московский регион», «Атомэнергопром», «Интер РАО», «Русгидро», «Мосэнерго», ТГК-1, ОГК-2, En+ Group, «Энел Россия» и «Росводоканал». «Деэскалация кризиса, ведущая к отмене санкций и стабилизации экономики, а также ослабление контроля за валютными и международными платежами могут оказать положительное влияние на рейтинги», – заявили в агентстве.

Помимо этого, Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) «Аэрофлота», «Совкомфлота», «Первой грузовой компании» (ПГК), Globaltrans и Fesco до «СС». Для всех пяти компаний понижение рейтинга отражает повышенные операционные и финансовые риски, ведущие к вероятному дефолту, утверждают в Fitch.

«Мы считаем, что указ президента от 5 марта 2022 г. на фоне ужесточения режима санкций может создать непреодолимые препятствия для способности многих корпораций своевременно осуществлять платежи по долгам в иностранной и национальной валюте перед некоторыми иностранными кредиторами», – пояснили в рейтинговом агентстве.

Международное рейтинговое агентство Fitch также понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти в иностранной и национальной валюте до «C». В число регионов с пересмотренным рейтингом вошли в том числе Москва и Московская область, Петербург, Красноярский край, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Новосибирск, республики Марий Эл, Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Свердловская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Липецкая области.

Напомним, 9 марта международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ в иностранной валюте с «B» до «C», выразив мнение о неизбежности суверенного дефолта РФ в валюте. Днем ранее Fitch Group решила приостановить в РФ коммерческую деятельность, включая кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до «B» с «BBB».