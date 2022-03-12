 

Мнение: Плохие новости для Дани

12.03.2022, 4:23, Разное
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Да, это по-своему забавно. Но Дане, надо полагать, дядя Греф поможет.

Источник: Размышления вольного социолога



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