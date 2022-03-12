 

В РЖД поддержали специальную операцию РФ на Украине

12.03.2022, 3:40, Новости дня
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Коллективами всех железных дорог проведены гражданские форумы «За Президента! За Армию! За Россию!», а также была организована Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем», в рамках которой объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших мирных граждан.

Гражданские форумы проведены в совмещенном формате с очным участием в студиях управлений железных дорог в городах Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратове, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск с подключением студий линейных предприятий. В обсуждении приняли участие руководители и представители более 1700 железнодорожных предприятий по всей территории России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Выработанное в ходе обсуждения общее мнение железнодорожников оформлено едиными обращениями трудовых коллективов о полной поддержке решения президента Российской Федерации по проведению специальной операции на территории Донбасса и Украины. Все 16 обращений подписаны.

Также на всех железных дорогах одновременно (с телемостом по 16 городам с главным экраном в Москве) проведена Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем» с выступлениями представителей трудовых коллективов железных дорог и общественных организаций в поддержку президента и Вооруженных Сил Российской Федерации. В рамках мероприятия объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших мирных граждан.

Главное мероприятие акции прошло на Киевском вокзале Московской железной дороги (г. Москва) с трансляцией на общий экран проходящих на сети дорог выступлений. Общая численность участвовавших в акции железнодорожников по всем городам проведения – 9100 человек.

Во время акции выступили руководители ОАО «РЖД», представители профсоюзных и ветеранских организаций, молодежного движения, ОНФ. Публично зачитан текст обращения от лица коллективов всех железных дорог. Акция транслировалась в прямом эфире РЖД ТВ.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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