 

Минфин США ввел санкции против супруги и детей Пескова

12.03.2022, 3:40, Новости дня
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Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в этом ВС РФ, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.

В Минфине США напомнили, что Песков был внесен в санкционный список американского ведомства в начале марта. «Санкции в отношении [олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны] Навки, Николая [Пескова] и Лизы [Песковой] вводятся сегодня <…> в связи с тем, что они являются [соответственно] супругой и совершеннолетними детьми [Дмитрия] Пескова, [в отношении которого действуют санкции]», – приводит текст сообщения американского ведомства ТАСС.

Ранее Песков заверил, что персональные санкции не повлияют на его работу и жизнь.

Напомним, 28 февраля Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, предпринимателей Алишера Усманова, Петра Авена, Михаила Фридмана, предправления и президента Транснефти Николая Токарева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, РФ найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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