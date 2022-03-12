 

Москва раскрыла инструкции Пентагона Киеву на случай ЧП в лабораториях

12.03.2022, 3:40, Новости дня
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Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.

Как подчеркнул постпред РФ в ходе выступления на заседании СБ ООН, риск расползания опасных заболеваний за пределы Украины весьма реален с учетом интереса украинских радикальных националистических групп к патогенам, передает ТАСС.

«Нам известно и о том, что в случае любых таких инцидентов Пентагон прямо рекомендовал своим украинским «подопечным» незамедлительно обвинить Вооруженные силы Российской Федерации, якобы наносящие удары по научно-исследовательским и медицинским учреждениям, либо увязать инциденты с деятельностью «российских диверсионных групп», – обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН.

Минобороны России, отметил дипломат, продолжает непрерывно анализировать биологическую обстановку на территории Украины и поступающие материалы. «То, что мы рассказали сегодня, лишь малая толика из имеющихся у нас сведений. Подробную информацию мы распространим в самое ближайшее время в качестве официальных документов СБ ООН, и вы сможете ее изучить», – добавил Небензя.

«Мы считаем своим долгом держать СБ ООН в курсе ситуации с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, создающей реальные риски для международного мира и безопасности, и намерены вернуться к обсуждению этой темы уже в ближайшее время», – сообщил Небензя.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.

В пятницу постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.

Напомним, Минобороны РФ получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы РФ обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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