Мнение: Лукашенко увезли в автозаке?

Лукашенко прилетел в Москву.

Путин принял Лукашенко.

Лукашенко сообщил Путину фейк.

Дословно: «…не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста».

Отсюда

Лукашенко, похоже, не предупредили, что российская армия не вторглась войной на Украину, что на Украине проводится спецоперация. Никакой войны нет. А тех, кто говорит, что на Украине идет война, хватают силовики, запихивают в автозаки и штрафуют.

Мне интересно, после встречи с Путиным, Лукашенко увезли в атозаке? Или у Лукашенко есть спецразрешение называть спецоперацию войной?

Фотографии отсюда и отсюда

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