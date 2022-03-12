 

Мнение: Лукашенко увезли в автозаке?

12.03.2022, 3:19, Разное
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Лукашенко прилетел в Москву.

Путин принял Лукашенко.

Лукашенко сообщил Путину фейк.

Дословно:   «…не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста».

Отсюда

Лукашенко, похоже, не предупредили, что  российская армия не вторглась  войной на Украину,  что на Украине проводится спецоперация. Никакой войны нет.  А тех, кто говорит, что на Украине идет война, хватают силовики, запихивают в автозаки и штрафуют.

Мне интересно, после встречи с Путиным, Лукашенко увезли в атозаке? Или у Лукашенко есть спецразрешение называть спецоперацию войной?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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